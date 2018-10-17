Emekli Büyükelçi Özülker: Başkonsolos istenmeyen kişi ilan edilmeden ülkesine dönmeyi mi tercih etmiş, biz de buna göz mü yumduk?

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti konusundaki soruşturma sürerken Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi’nin ülkesine dönmesiyle ilgili olarak, “Acaba gerçek anlamda delil olarak ortaya bir şey konulmuşsa, istenmeyen kişi ilan edilmeden ülkesine dönmeyi mi tercih etmiştir, biz de buna göz mü yumduk” sorusunu gündeme getirdi.

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Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine gör Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi, dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Bugün SuudiArabistan’ın herhangi bir diplomatı ülkesine gitmek isterse gidebilir. Bunda bir kısıtlama yok” demesinden saatler sonra İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Riyad’a düzenlenen tarifeli seferle ülkesine döndü.

Başkonsolos Uteybi’nin Kaşıkçı ile ilgili soruşturma sürerken Türkiye’den ayrılmasını Cumhuriyet’e yorumlayan emekli büyükelçi Uluç Özülker, “ Suudi Arabistan’ın niyeti bu ayrılıştan sonra şüphe uyandıracak noktaya gelmiştir” dedi.

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Suudi Başkonsolos’un, kendi inisiyatifiyle hareket etmesinin mümkün olmadığını, hükümetinin talimatı üzerine ülkesine dönme kararı aldığını belirten Özülker, “Ağır bir ithamla karşı karşıya olduğunu düşünüyorsak onu bırakmamamız gerekirdi. Dışişleri Bakanı’nın ‘gidebilir’ demesi, bu konuda bir bulgu elde etmediğimiz şeklinde de yorumlanabilir. Fakat Suudi Arabistan suçsuzsa 15 gündür süren bu oyalamaya da gerek yoktu ki Suudi Arabistan bu olayın başından beri oyalama taktiği içindedir” diye konuştu.

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‘İstenmeyen kişi ilan edilmeden gitmiş olabilir’

Suudi Başkonsolos’un gidişinde şüpheli birçok nokta bulunduğunu vurgulayan Özülker, “Başkonsolosluk bünyesinde bir olay cereyan ettiyse başkonsolosun suçsuz olması mümkün değil. Eğer bir olay olmadığına dair kanaatimiz varsa o zaman bu soruşturmanın devam ettirilmesinin anlamı yok. Soruşturma herhangi bir şekilde devam ettirilmeyecekse o zaman Başkonsolos’un gitmesinin yorumlanmasına gerek yok, gidebilir. Gerçek anlamda delil olarak ortaya bir şey konulmuşsa acaba istenmeyen kişi ilan edilmeden doğrudan doğruya dönmeyi mi tercih etmiştir, biz de buna göz mu yumduk? Onu da bilemiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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