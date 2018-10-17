Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun konutunda arama yapılmadı!

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda yapılması planlanan arama gerçekleşmedi. Uteybi'nin Türkiye'den ayrılmasının ardından Üst düzey bir Suudi yetkilinin olmadığı için aramanın bu gece yapılmayacağı açıklandı.

Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin Levent'teki Meşeli Sokağı'nda bulunan konutuna çıkan yollara polis ekiplerince çekilen emniyet şeridi aramanın iptal edilmesinin ardından kaldırıldı.

Öte yandan, Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin Levent'teki konutundan, içinde çok sayıda valizin bulunduğu resmi plakalı bir araç çıktı.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili dün akşam saatlerinde İstanbul Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konsolosluk binasında yaklaşık 9 saat çalışma yaptı. Bugün ise polis ekiplerinin yaptığı ön çalışmalara göre, konsolosluğun konutunda yapılacak aramada güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kapalı garaj ve geçmişte konsolosluk konutunun kullandığı su kuyusunun da titizlikle araştırılacağı iddia edilmişti.