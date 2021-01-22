Emekli Büyükelçi Onur Öymen: Ben istediğimi yaparım, kimse karışamaz devri bitti

Emekli Büyükelçi Onur Öymen Biden döneminin Türkiye-ABD ilişkilerinde “sözde stratejik müttefiklik” tanımıyla başlamasını değerlendirdi ve ABD Dışişleri Bakan adayının tehdit içeren ifadelerini “Yaptırımlar iki ucu sivri bıçak gibidir” sözleriyle yorumladı.

ABD ile ilişkiler kurulurken kongre ile iletişim kurulmasının iyi olacağını söyleyen ve muhalefetle iktidarın birlikte mücadele etmesinin önemine dikkat çeken Öymen, "Eğer bir eksiğiniz varsa yabancıların uyarısına, tepkisine fırsat vermeden kendiniz yapacaksınız. Aksi durumda bunun bir bedeli olur. Ben her istediğimi her konuda yaparım devri bitti. Ayrıca ABD muhalefeti kullanmaya kalkarsa çok çok vahim olur. İktidar da muhalefet de dış müdahale istemeyecek" dedi.

Gazeteci Semra Topçu’nun Youtube kanalında konuşan Onur Öymen, S-400 başta olmak üzere Türkiye’nin ABD argümanlarını çürütebilme imkanının olduğunu belirti. S-400 ile ilgili öne sürülen tüm konuların bahane olduğunu ifade eden Öymen, “Esas mesele Türkiye’nin askeri olarak güçlenmesinden rahatsızlık duyuluyor” dedi. Öymen şöyle devam etti:

“Yaptırımlar iki tarafı keskin bıçak gibidir, yapan ülkeye zarar verir. Bunu Kıbrıs harekâtından sonra gördü ABD. Demirel, üsleri yasaklayınca Amerikalılar hayretler içinde kaldı, istihbaratı bir anda kesildi. Üç yıl sonra en ufak taviz almadan kaldırmak zorunda kaldı, dünyada bunun çok örneği var, ambargoya uğrayan kendini geliştirir. Almanya da bir başka örnektir, birkaç hafta içinde geri adım atmak zorunda kaldı.”

Yaptırımlar arasında da yer alan Halk Bankası davasının mart ayında başlayacağını ve bu davada ağır iddiaların var olduğunu belirten Öymen, “Kuvvetli tezlerinizin olması lazım. Ağır iddialar var ama umarım yanıtları vardır, iktidarın iyi hazırlanması gerekiyor” dedi.

“Mahkeme ne karar verir bilemiyorum. Halk Bank davasında da diğer konularda da dosyanız sağlam olacak, masaya oturunca ses getireceksiniz, kongre üyeleriyle iletişim kuracaksınız.”