Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Blinken: Türkiye sözde stratejik ortak

T24 Dış Haberler

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı olarak gösterdiği Antony Blinken, Türkiye için "sözde stratejik ortak" ifadesini kullanarak "Türkiye'nin NATO müttefiki gibi davranmadığını" söyledi.

Senato Dış İlişkiler Paneli'ne açıklamalarda bulunan Blinken, "Stratejik, sözde stratejik ortağımızın stratejik rekabet içinde olduğumuz Rusya ile aynı çizgide olması kabul edilemez" dedi.

"Türkiye bir müttefik ama birçok açıdan müttefik gibi davranmıyor" diyen Blinken, "Bu bizim için büyük bir sınav, durumun farkındayız" dedi.

Blinken, mevcut Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun aralık ayında açıkladığı yaptırımların etkisine bakıp, duruma göre daha fazla yaptırım uygulayıp uygulamayacaklarına karar vereceğini" söyledi.

ABD, Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulama kararı vermişti.