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Emekli Büyükelçi Loloğlu: ABD, İran nedeniyle BMGK'yı toplantıya çağıracakmış, hangi gerekçeyle?

"İran'ın sorunlarının çözümü İran halkının işidir"

03 Ocak 2018 21:24

ABD’nin İran’da yaşanan protestolarla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Konseyi’ne (BMGK) acil toplanma çağrısı yapacağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Türkiye'nin emekli  Washington Büyükelçisi ve eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Faruk Loğoğlu, böyle bir usül olmadığını söyledi. 

Kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Loloğlu, "ABD, İran'daki gelişmeler nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağıracakmış. Böyle bir usul bilmiyorum. Hangi gerekçeyle? Hangi amaçla? ABD yanlış yolda. İran'ın sorunlarının çözümü İran halkının işidir” ifadelerini kullandı.

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