ABD BM'ye İran konusunda acil toplanma çağrısı yapacak

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'da devam eden protestolarla ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı yapacaklarını duyurdu.

Haley, İran’daki son gösteriler hakkında konuşurken, Amerika’nın İran halkının gösterdiği cesareti övgüyle karşıladığını söyledi. Amerika’nın İran halkının sesini daha da güçlendirmek istediğini dile getirdi.

Haley, Amerika’nın İran konusunu BM’ye taşıyacağını ve konuda acil bir toplantı yapılmasını isteyeceğini de söyledi.

İran'ın protestoların arkasında dış güçlerin bulunduğu iddialarını "saçma" olarak niteleyen Haley, İran'daki protestoların tamamen anlık geliştiğini belirtti. Haley, "Hepimiz bunun (bu iddiaların) tümüyle saçmalık olduğunu biliyoruz. Gösteriler tamamen anlık gelişti. İran'ın hemen hemen her şehrinde oluyor. Bu yaşananlar, uzun süredir baskı altına alınan halkların diktatörlerine karşı ayaklanmasının tam resmi" diye konuştu.

Haley, ABD olarak Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesine hazırlandığı yönünde haberler duyduklarını da kaydederken, bunun olmayacağını umduklarını ifade etti. "Ancak olursa da, Kuzey Kore rejimine karşı daha da sert tedbirleri hayata geçirmeliyiz" diyen Haley, Amerika'nın nükleer bir Kuzey Kore'yi kabul etmeyeceğini yineledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Amerika'nın Pakistan'a 255 milyon dolarlık yardımı askıya alacağını da kaydetti. Haley bunun gerekçesi olarak Pakistan'ın teröre karşı mücadelede Amerika'yla tam işbirliği yapmamasını gösterdi.

Haley, "(Trump) Yönetim Pakistan'a 255 milyon dolar para yardımını askıya alıyor. Bunun açık nedenleri var. Pakistan yıllardır ikili oynuyor. Bazı zamanlarda bizimle çalışıyorlar, aynı zamanda da Afganistan'da askerlerimize saldıran teröristlere barınak sağlıyorlar. Bu oyun bizim açımızdan kabul edilemez. Teröre karşı savaşta Pakistan'dan çok daha fazla işbirliği bekliyoruz" diye konuştu.