Emekli Büyükelçi Korutürk: Güvenli bölge sürdürülebilir değil

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye’den çekilme kararı almasının ardından Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanan dalgalanmayı değerlendiren emekli Büyükelçi Osman Korutürk, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgenin, Türkiye’nin çıkarına olup olmadığının iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Korutürk, “Güvenli bölgenin yapılabilirliği ve sürdürülebilirliğinin askeri olarak iyi değerlendirilmesi lazım. Bana çok sürdürülebilir gelmiyor" dedi.

Korutürk, "Bu bölgenin koruması kim tarafından üstlenilecek, ABD’nin buradaki rolü ne olacak, bizim pozisyonumuz ne olacak, bunların hepsinin önce kendi içimizde, sonra karşı tarafla oturulup konuşulması lazım” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre Trump’ın “Kürtleri vurursa Türkiye’yi ekonomik olarak mahvederiz” sözlerini değerlendiren Korutürk, hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hem de ABD Başkanı Trump’ın dış politikayı iç siyaset amaçlı kullandığına dikkat çekti.

Korutürk, “İki ülkede de dış politika, iç politikaya ve seçimlere odaklı gidiyor. Öyle olduğu için de her şey açıktan konuşuluyor, açıktan konuşulduğunda da tırmanma oluyor. O tırmanma da hem iki ülke arasındaki ilişkileri rahatsız ediyor, hem de kamuoylarını birbirlerine karşı daha duyarlı hale getiriyor” diye konuştu.

"Söylem değişmeli"

Türkiye ve ABD arasında ‘stratejik ortaklık’ gibi söylemlerden vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Korutürk, şunları kaydetti:

“Stratejik ortaklık dediğiniz zaman ABD sizden kendi stratejik çıkarlarını korumanızı istiyor. Oysa bir ortaklığın gerçek anlamda ortaklık olabilmesi için eşitliğe dayalı olması gerekir. Dolayısıyla ABD ile ilişkileri her iki tarafin da yapabileceklerini ve yapamayacaklarını açık açık masaya koyabilecekleri eşit bir düzeye çekilmesi gerekiyor. O yüzden böyle sıfatlara başvurmamak lazım. Esasen iki ülkenin beklentileri, tehdit algılamalarını uyuşturduğunuz ölçüde ortaklık olur. Bu ortaklık temeli maalesef son zamanlarda bozulmuş görünüyor. Bunda maalesef iç siyasetin de payı var. Çünkü gerek ABD’de, gerek Türkiye’de dış politika, iç siyaset amaçlı olarak da çok dillendiriliyor."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gerçekleştirdiği basın açıklamasında 'güvenli bölge'ye ilişkin olarak konuşmuş; bunun ABD'nin fikri olmadığını, Erdoğan'ın Avrupa'ya teklifi olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Obama yönetimi bunu gerçekçi bulmuyordu. Bahanelerle bu fikrimizi desteklemediler. Türkiye'nin kararlılığını gördükten sonra bu fikri ortaya attılar. Biz buna karşı değiliz. Bize tehdit oluşturan terör örgütüne karşıyız" sözlerini kaydetmişti.

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