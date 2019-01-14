Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Tehditlere pabuç bırakmayız; bu millet "Gerekirse aç kalırım" der

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Suriye'den çekilme sürecinin başladığını duyurarak, "Kürtleri vurmaları halinde Türkiye'yi ekonomik açıdan çökerteceğiz. 20 millik (32 kilometre) güvenli bölge yaratacağız" sözlerine tepki gösterdi.

Trump'ın kullandığı tehdit dilinin yanlış olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Son Tweetin bir iç politika olduğunu biliyoruz. Tehditten korkmayacağımızı, tehditlere pabuç bırakmayacağımızı söyledik" dedi. çavuşoğlu devamında, zorluğun ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyetinin bunları berferaat etmek için ne gerekiyorsa yapacağını belirten Çavuşoğlu, "Bu millet "'erekirse aç kalırım' der" sözlerini sarf etti.

"Biz Kürtlerin düşmanı değiliz, tarihte de en çok savunan biz olmuşuzdur" da diyen Çavuşoğlu, "Bu terör örgütlerini bir tutarak bir yere varamayız" ifadesini kullandı.

Öte yandan güvenli bölge açıklaması da yapan Çavuşoğlu, Rusya'yı işaret ederek, "İdlib terör yuvası olduysa bunun sorumlusu rejim ve rejimi destekleyen ülkelerdir" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bir daha Türkiye’de darbe olmasın ve terör tehdidine karşı ülkemizi korumak için tedbir aldık. Ve demokrasiyi savunan herkesten destek bekliyoruz. AB ülkeleri de dahil yeterince destek vermedik diyorlar. PKK’nın YPG’nin ve FETÖ’nün kara propagandası yüzünden halen yanlış bilgiler içinde farklı yorumlar geliyor. Bugün, Adalet Bakanlığımızdan randevu da alırız, gerçek bilgileri rakamlarıyla beraber öğrenebilirsiniz dedik.

"Bugün teröre karşı Fransa, Belçika ve terörden etkilenen ülkelerin yasa değişiklikleri, yine OHAL gibi aldığı tedbirlere karşı diğer Lüksemburg dahil ‘dayanışma’ adı altında, ses çıkartmaması ve destek vermesi; Türkiye’ye gelirken bile tereddüt eden ülkelerin Türkiye’ye ders vermeye çalışmasını ülke ve millet olarak kabul edemeyiz. Burada samimiyet bekliyoruz. Bunları reddettiğimizi söylemek isteriz.

"Suriye'de yaptığımız mücadeleler, Avrupa için de çok önemli. Kürtlerde teröristleri ayırt etmediğiniz zaman bu yanlışa giriyorsunuz. Bu terör örgütü şu anda Suriye topraklarının neredeyse üçte birini bölmeye çalışıyor.

"İşte bunlar Avrupa'nın terörle mücadelede güvenilirliğini zedeliyor. İçeriğinden önce stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz. Trump Erdoğan'ı iki kere arayarak Suriye'den çekilmek istediklerini söyledi. Yapılan toplantılar ortada. Bize verilen bir belgeye karşılık cevabımızı ABD'ye gönderiyoruz. İçeriğinden önce bunu söylemek isterim.

İçeriğe gelecek olursak zaten 30 KM gibi bir güvenli bölge, bu ABD'nin de fikri değil. Bu sadece ABD'ye değil tüm Avrupa'ya Cumhurbaşkanımızın teklifidir. Obama yönetimi bunu gerçekçi bulmuyordu. Bahanelerle bu fikrimizi desteklemediler. Türkiye'nin kararlılığını gördükten sonra bu fikri ortaya attılar. Biz buna karşı değiliz. Bize tehdit oluşturan terör örgütüne biz karşıyız.

"Biz hiçbir tehditten korkmayacağımızı söyledik. Ekonomik tehditle bir yere varılamaz"

"Biz Kürtlerin düşman değiliz, tarih boyunca da onları en fazla savunan biz olmuşuzdur.

"Stratejik ortaklar Twitter üzerinden konuşmaz. Suriye'yi bölmek isteyen bir terör örgütü var, bizim hedefimiz bu terör örgütü... Biz Kürtlerin düşmanı değiliz, tarihte de en çok savunan biz olmuşuzdur, olmaya da devam edeceğiz. Bu terör örgütlerini bir tutarak bir yere varamayız. Avrupa, ABD bu gerçeği bizden çok daha iyi biliyor. Trump'ın durumunu anlıyoruz, üzerinde çok ciddi baskı var. Son tweetinde bir iç politika olduğunu biliyoruz, ama stratejik ortaklar sosya medya üzerinden konuşmaz.

"Kullandığı tehdit diline gelince biz tehditten korkmayacağımızı, tehditlere pabuç bırakmayacağımızı söyledik. Sorunu birlikte nasıl çözeceğiz buna bakmamız lazım. Zorluklar ne olursa olsun TC. olarak zorluğu berferaat etmek için ne gerekiyorsa onu yaparız. Bu millete tercih et derlese ben aç kalırım ama karşı karşıya kaldığımız bu tehdit için ne geliyorsa onu yaparız. Bir tarafta ekonomik zorluklar, bir tarafta terör tehdidi, bu millete sorsalar, karşı karşıya kaldığı tehdidi yok etmek için ne gerekiyorsa onu yaparız. Normal şartlarda böyle bir iletişimi doğru bulmadığımızı zaten söyledik. Her şeyden önce Türkiye’nin hak ettiği saygıyı ABD ve herkes göstermeli, üslubunu ve davranışlarını da buna göre ayarlamalıdır diyorum.

İdlib açıklaması

"İdlib bir terör yuvası olduysa bunun sorumlusu rejim ve destekçisi olan ülkelerdir. O teröristleri Dara'dan Humus'tan rejim ve destekçisi ülkeler gönderdi. En son sıra İdlib'e gelince, bunu bahane ederek İdlib'e saldırmak amaçtı. Ama genel anlamda baktığımız zaman İdlib muhtırası başarılı bir şekilde uygulanmıştır. HTŞ'nin ya da El Nusra'nın, İdlib bölgesinin yüzde 50'sini ele geçirdiği söylemi doğru değildir. Radikal gruplar alınan tedbirlerden rahatsız ve ılımlı muhalefete saldırıyor. Bu terör örgütlerine yönelik ne yapacağımızı da konuşmamız lazım. Burada ciddi bir durum var ama Türkiye burada yapıcı bir şekilde üzerine düşeni yapıyor çünkü Suriye'de siyasi çözüm için bu çok önemlidir.

"Her şeyden önce Trump ile Erdoğan arasında telefon görüşmesi niye olmasın? Ben de Pompeo ile bunları değerlendireceğim önümüzdeki günlerde. İyi bir diyaloğumuz var bu diyalog varken neden Twitter üzerinden açıklama yapıldı, onu da açıkladım.

"ABD ile aramızda üç tane yükek düzeyli çalışma grubu var. Bir tanesi Suriye'yle ilgili, ikincisi konsolosluk konularına ilişkin, bir diğeri de PKK üzerine bir çalışma grubu. Amerikan tarafı 5 Şubat'ta toplantı gerçekleştirmek istediler. Arkadaşlarımız da gidecek. 6 Şubat'ta da DEAŞ'a karşı mücadele koalisyonunun toplantısı var. Burada 65 ülke var ancak DEAŞ'a karşı mücadele eden tek ülke Türkiye olmuştur. O toplantılar dostlar alışverişte görsün toplantısı. Irak'ta bine yakın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Hiç kimse DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışmadı Türkiye dışında."