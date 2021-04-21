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Emekli Amiral Cem Gürdeniz: Bu kelepçe Türkiye’deki fikir hürriyetine, Mavi Vatan’a ve 83 milyona takıldı

21 Nisan 2021 07:54

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un açıklamalarının ardından Montrö bildirisi yayımlayan 103 emekli amiralden, ‘Mavi Vatan’ın isim babası olan Cem Gürdeniz, kendisiyle beraber gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan amirallere elektronik kelepçe takılmasına sert bir dille tepki gösterdi. İnfaz memurları, cihazın takip siteminin bozuk olması nedeniyle elektronik kelepçeyi takamazken, Gürdeniz, “Bu kelepçe Türkiye’deki fikir hürriyetine, Mavi Vatan’a ve 83 milyona takıldı” dedi.

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’ın haberine göre, yaşananların ancak Yunanistan’ı ve Türkiye düşmanlarını mutlu edeceğini söyleyen Gürdeniz, “Yaşanan süreç hukuksuz ve bir an önce sonlandırılmalı. Basit bir basın açıklamasından olayın bu seviyelere gelmesi Türkiye’nin önemli yanlışlarından biridir. Türkiye bu olayları yaşamamalıydı. Basit bir iletişim kazası bu boyutlara getirilmemeliydi. Bu olay acilen sönümlenmeli. Yapılan büyük bir haksızlık ve hukuksuzluk. Türkiye, bu hukuk hatasından acilen kurtulmalıdır. Türkiye’nin denizdeki rakipleri çok mutlu. Yayın organlarında da bunu üzülerek görüyoruz” diye konuştu.

Ne olmuştu?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü de feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesi tartışmayı başlatmıştı. Şentop, söz konusu TV programında herhangi bir sözleşme ismi zikretmediği görüşünü dile getirirken “Ortalama zeka seviyesini düşünerek konuşuyoruz. Bunun altında olanlar için benim yapabileceğim bir şey yok” demişti.

Şentop’un açıklamaları tartışılmaya devam ederken 103 emekli amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ifadeleriyle başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin ortak bir bildiri yayımlamıştı.

Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıklı amiral bildirisi'ne ilişkin olarak başlattığı soruşturmada gözaltına alınan 14 emekli amiral adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emekli amiral Atilla Kıyat'a da elektronik kelepçe takıldı.

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