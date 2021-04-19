Emekli Amiral Cem Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz: Az evvel "Mavi Vatan"ın babasına da elektronik kelepçe takmaya geldiler

Montrö bildirisinde imzası bulunan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'e de elektronik kelepçe takılacağı öğrenildi. Cem Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz, "Az evvel mavi vatanın babasına da kelepçe takmaya geldiler. Evde bulamadıkları için yarın tekrar geleceklerini söylediler" açıklamasını yaptı.
Rengin Gürdeniz paylaşımında, "Az evvel mavi vatanın babasına da kelepçe takmaya geldilerEvde bulamadıkları için yarın tekrar geleceklerini söylediler, yarın sabahtan itibaren kendilerini bekleyeceğiz, Onlar da emir kulu biliyorum ama yapılan bu haksızlıklar da içimi acıtıyor" ifadesini kullandı.
"Mavi Vatan" kavramını yazdığı kitaplar ve konuşmalarında ilk olarak emekli Tümamiral Cem Gürdeniz kullanmıştı.
Ne olmuştu?
103 emekli amiral imzasıyla, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "sarık ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıklı amiral bildirisi'ne ilişkin olarak başlattığı soruşturmada gözaltına alınan 14 emekli amiral adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emekli amiral Atilla Kıyat'a da elektronik kelepçe takılmıştı.
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