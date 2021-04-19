Emekli Amiral Cem Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz: Az evvel "Mavi Vatan"ın babasına da elektronik kelepçe takmaya geldiler

Montrö bildirisinde imzası bulunan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'e de elektronik kelepçe takılacağı öğrenildi. Cem Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz, "Az evvel mavi vatanın babasına da kelepçe takmaya geldiler. Evde bulamadıkları için yarın tekrar geleceklerini söylediler" açıklamasını yaptı.

Rengin Gürdeniz paylaşımında, "Az evvel mavi vatanın babasına da kelepçe takmaya geldilerEvde bulamadıkları için yarın tekrar geleceklerini söylediler, yarın sabahtan itibaren kendilerini bekleyeceğiz, Onlar da emir kulu biliyorum ama yapılan bu haksızlıklar da içimi acıtıyor" ifadesini kullandı.