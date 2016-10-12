Emekli Albay Türkşen: 2014'te bu albümü götürüp FETÖ'cüleri ihbar ettim; savcı "Dedikodu" dedi

Poyrazköy Davası'nda 3.5 yıl hapis yatan Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, darbe girişimine katıldığı ileri sürülen 7’si tutuklu 10 subayın yer aldığı 1997 Deniz Harp Akademisi albümünü 2014 yılında savcıya götürüp verdiğini söyledi. Türkşen'in iddiasına göre, 2014’te “Bunlar FETÖ’cü” diyerek 10 subayı ihbar etti, ancak savcı "dedikodu" deyip işlem yapmadı.

Türkşen'in Sabah gazetesinden Erhan Öztürk'le paylaştığı 1997'de Deniz Harp Akademisi'ni kazanan kurmaylara ait albümde, darbe girişimine karıştığı iddia edilen yüksek rütbeli subayların fotoğraf ve bilgileri var.

Savcı: İftira atıyorsun

Poyrazköy davasından hapis yatan eski SAT komandosu Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, Ankara'da geçen pazar katıldığı bir seminerde, "2014'te askeri savcıya, 1997'de Deniz Harp Akademisi'ni kazanan, sonradan FETÖ'den tutuklanan ya da kaçan Deniz Harp Okulu 1988 mezunu 10 askerin ismini tek tek verdim. Hatta yanımda, Harp Akademisi'nin yıllığını da götürdüm. İfademi alan savcı, anlattıklarımın 'söylenti' olduğunu söyledi. Ben de bu kadar söylenti üzerine bir şey yapması gerektiğini aktardım" diye konuştu.

O tarihte Deniz Harp Akademisi'ni kazanan 13 subaydan ikisinin Balyoz davası öncesi emekli olduğunu, birinin dava kapsamında tutuklandığını anlatan Türkşen, "Geriye kalan 10 subay ise ya 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nden çıktı ya da tellerin üstünden atlarken yakalandı" dedi.

Albümde 1997'de Deniz Harp Akademisi'ne girmeye hak kazanananların ve eşlerinin isimleri, fotoğrafları ve bilgileri yer alıyor. Ali Türkşen şunları söyledi:

"2014'te ifade verdiğim Genelkurmay'daki askeri savcı, harp akademisi albümündeki FETÖ'cü subayları kendisine gösterdiğimde, 'Kendi rakiplerine iftira atıyorsun. Bunlar dedikodu' deyip tepki gösterdi. Darbe soruşturmasında Genelkurmay Askeri Savcılığı'nda bulunan savcıların çoğunun da FETÖ ilişkisi tespit edilerek orduyla bağı koparıldı. Benim ifademi alan savcının da bu atılanlar arasında olabileceğini değerlendiriyorum."

"Sesimize kulak veren olmadı"

Emekli Albay Türkşen sözlerine şöyle devam etti:

"15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'yle mücadelede önemli yol katedildi. Gülen'in 'Günü gelmeden sesimizi çıkarmayacağız, zamanı gelince ortaya çıkacağız' sözünden hareketle 15 Temmuz'a kadar geldiler. Halkına kurşun sıkacak kadar alçak bir yapıya bürünmüşler. Yıllarca bu kumpasları anlatmaya çalıştık. Ancak ne sesimizi duyan, ne de bize ses veren oldu."

Darbeci olduğu iddia edilen 10 asker

Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı emrini veren komutan olduğu iddia ediliyor. Kocaeli'nde 16 Temmuz'da gözaltına alındı ve tutuklandı.

Güney Grup Eski Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici: Yunanistan'a çitlerden atlayarak kaçmaya çalışırken 7 Eylül'de yakalandı.

Deniz Kuvvetleri Plan Prensiplere Daire Başkanı Tuğamiral İrfan Arabacı: Firar etti. Darbe başarılı olsaydı Deniz Kuvvetleri Komutanı olcağı iddia ediliyor.

Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur: 17 Temmuz'da gözaltına alınarak tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanı Kurmay Albay Murat Yılmazarslan: Odasında 'F' serisi 1dolar bulundu. 24 Temmuz'da tutuklandı.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Serdar Ahmet Gündoğdu: 16 Temmuz'da tutuklandı.

Deniz Harp Okulu Dekanı Deniz Kurmay Albay Çetin Özaktan: 19 Temmuz'da İstanbul'da gözaltına alındı ve tutuklandı.

Deniz Kuvvetleri Plan Prensipleri Başkanı Tuğamiral Oğuz Karaman: 20Temmuz'da tutuklandı.

Emekli Deniz Kurmay Albay Mustafa Koç: Yurtdışında

Kuzey Deniz Saha Komutanı Harekât Başkanı Deniz Kurmay Albay Nejat Polat: Yurtdışında.