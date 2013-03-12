Emek Sineması'nın yıkımına başlandı

Emek Sineması’nın da bulunduğu İstiklal Caddesi üzerindeki Cercle d'orient (Serkildoryan) kompleksinde inşaat çalışmaları için dün akşam iskele kuruldu.

Cercle D'orient’in yenilenmesi projesi Emek Sineması’nın yakılacak olması nedeniyle protestolara neden olmuştu ve ihaleyi alan şirket hukuki süreç bitmiş olmasına rağmen tepkiler nedeniyle inşaata başlayamıyordu. Dün akşam saatlerinde kurulan iskeleyle Cercle d'orient ve Emek Sineması’nın da bulunduğu binaların yerine Alışveriş Merkezi yapılması çalışmaları başladı.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, proje, Cercle D'orient binasının ‘aslına uygun’ olarak yenilenmesini, Emek Sineması’nın olduğu bölgeye bir AVM yapılarak sinemanın bu binanın üst katına taşınmasını öngörüyor. Emek Sineması’nın yıkılmasına karşı çıkanlar projeye karşı defalarca eylem yaparken, şirket sinemanın ‘aslına uygun’ bir şekilde binanın üst kadında yeniden inşa edileceğini iddia ediyordu.

Binadaki İnci Pastanesi’nin de bulunduğu son 4 dükkan 7 Aralık 2012'de tahliye edilmişti.