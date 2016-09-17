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Kültür-Sanat

Emek Sineması’nın mücadelesi belgesel oldu

'Emek Bizim İstanbul Bizim' inisiyatifi, 2013 yılında yıkılan Emek Sineması’nın mücadelesini anlatan bir belgesel hazırladı

17 Eylül 2016 23:49

Kamuoyunun tepkisine karşın 2013’te yıkılan Emek Sineması’nın mücadelesi belgesel film oldu. 'Emek Bizim İstanbul Bizim' inisiyatifinin kolektif olarak hazırladığı 43 dakikalık belgesel film “Özgürleşen Seyirci: Emek Sineması Mücadelesi” adını taşıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre belgesel, dünya galasını bu yıl Almanya’da 31 Ekim - 6 Kasım tarihlerinde düzenlenecek DOK Leipzig’deki ‘Türkiye Belgeselleri’ seçkisinde yapacak. Filmin Türkiye’deki gösterim yerleri ve tarihleri ise henüz belli değil.

Emek Sineması mücadelesi, İstanbul’un tüm tarihi dokusunu koruma adına verilen mücadelenin bir simgesi olmuştu. 'Emek Bizim İstanbul Bizim' inisiyatifi, sanatçılar ve diğer pek çok sivil toplum kuruluşu Emek Sineması’nın yerinde korunması için yıllarca mücadele verse de geçmişi 1920'lere dek uzanan Emek’in yıkımına engel olunamamıştı. Anımsanacağı üzere, Emek Sineması için yeni proje sahipleri “Yıkmıyoruz, taşıyoruz” demiş ardından aynı alanda yeni yapılan beş katlı binanın en üst katına monte etmişti. 550 koltuklu yeni Emek, bildiğimiz son Emek’in aynı ölçülerini taşısa da taklit bir Emek Sineması olarak niteleniyor.

Yeni Emek Sineması'nın yaklaşık 600 metrekarelik bir salonu, bin metre karelikde fuaye alanı var. Cercle d’Orient, İskentinj Apartmanı, Melek Apartmanı, Emek Sineması, İpek ve Rüya sinemalarını kapsayan yapı adasının önümüzdeki günlerde 'Grand Pera' adıyla yeni bir pasaj kompleksi olarak açılacak.

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