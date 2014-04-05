Emek sineması protestocularından 'son uyarı'

Yerine AVM inşa edilmesi planlanan Emek Sineması için Taksim’de protesto eylemi düzenlendi. İstanbul Kent Mitingi Platformu’nun çağrısı ile düzenlenen eylemde Emek Sineması inşaatı sembolik olarak mühürlendi. Eylemde yapılan basın açıklamasında “Bu ilk ve son uyarımızdır. Bu inşaatın durdurulması için gereken neyse yapacağımızı ilan ediyoruz” denildi. Polisin müdahale etmediği protestocular olaysız bir şekilde dağıldı.

Bianet'ten Ekin Karaca'nın haberine göre, Emek sineması’nın bulunduğu alana yapılan yeni AVM’yi protesto için bin kişilik bir kalabalık saat 17.30’da İstiklal Caddesi’nde Yeşilçam sokağın köşesinde bir araya geldi. Eylemciler Emek sinemasının yerine inşa edilen AVM şantiyesini sembolik olarak mühürledi.

Basın açıklamasını okuyan Sanem Aytaç yenileme projesinin çevredeki tarihi yapılara da zarar verdiğini ve tepkilerinin devam edeceğini şu sözlerle belirtti:

“Binlerin itirazına karşın Kamer İnşaat’ın, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve Beyoğlu Belediyesi’nin onayıyla yıktığı Emek Sineması’nın yerine yapılacak olan AVM’nin inşaatı, bugün Serkildoryan’a, Melek Apartmanı’na, Yunan Konsolosluğu Binası’na geri dönülmeyecek hasarlar veriyor. Çünkü yıkımı işçilerin can güvenliğini hiçe sayan koşullarda devam ettiriyorlar.

Yıkıma zemin hazırlayan Yenileme Kurulu dahi şu anki inşaatın usule aykırı olduğunu rapor ediyor. Mimarlar Odası suç duyurusunda bulunuyor. Fakat gözler kör, kulaklar sağır. Yargı mercileri suç duyurusunu işleme koymaya ayak diriyor.

Bu ilk ve son uyarımızdır . Bu inşaatın durdurulması için gereken neyse yapacağımızı ilan ediyoruz! Onlar mühürlemezse biz mühürlüyoruz!”

Demirören'e pankart asıldı

Basın açıklama sonrası bir grup Demirören AVM’sinin ikinci katındaki balkonuna üzerinde “ Sermayenin mekânları yıkılacak. Emekle sermaye uzlaşmayacak” yazılı bir pankart astı.

AVM’nin özel güvenlik çalışanının pankartı indirmesi üzerine bir grup AVM’yi bir süreliğine işgal etti. Özel güvenlik çalışanları pankartı vermemekte direndi. Ancak pankart daha sonra göstericiler tarafından geri alındı. Bu sırada AVM’deki mağazalar kepenk kapattı.

Eylem Bandista’nın verdiği mini konserle sona erdi.