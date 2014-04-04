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Yaşam

Emek Sineması için eylem çağrısı

'Bir tül gibi yırtılırken çevren bu kent yeniden yaşanacaktır'

04 Nisan 2014 23:52

İstanbul Kent Mitingi ana bileşenleri, Emek Sineması’nın yerine yapılması planlanan AVM’yi protesto etmek amacıyla 5 Nisan’da eylem çağrısı yaptı.

Eylemciler “EMEK emek ister, bu kent EMEK ister!” sloganıyla 5 Nisan saat 17:30’da Yeşilçam Sokak’ta toplanacak. Yapılan eylem çağrısı şöyle:

 

'EMEK emek ister!'

 

Bu kenti yağmalayanlara, talan edenlere karşı yıllardır mücadele eden onlar, yüzler; Gezi direnişiyle birlikte artık yeter dediler;  binler, on binler oldular ve bir araya geldiler.

Bu kentin bütün değerlerine; ormanına, suyuna, mahallesine, sokağına, tarihine, kültürüne, parkına, meydanına göz dikerek, bütün bu değerleri yağmalayarak varlığını sürdüren iktidar ve sermaye sahipleri, kentin üzerine karabasan gibi çöktüler.

Ama Gezi direnişi bu karabasandan çıkışın yolunu hepimize gösterdi! Tıpkı, Gezi direnişine kapıları açan Emek Sineması mücadelesi gibi... “Bu daha başlangıç” sesleri milyonların haykırışıyla birleşti!

Onlar vazgeçmiyorlar, biz de vazgeçmiyoruz!

“Bir tül gibi yırtılırken çevren
bu kent yeniden yaşanacaktır” 

Şairin dediği gibi.. Emek Sineması’nı yıkmış olsalar da biz oraya sokağa açılan kapısından girmeye devam edeceğiz. Tıpkı kullanım dışı bırakılan Haydarpaşa Garı gibi, tıpkı Taksim Meydanı gibi... Hiç bir alanımızı, meydanımızı, mekanımızı, haramzadelere bırakmayacağız.

Emek Sineması’nın yerine yapılan AVM iptal edilene ve Emek Sineması eskiden olduğu gibi yeniden inşa edilene kadar bu mücadelenin içinde olmaya devam edeceğiz! Bu kenti ve bu kentin bütün değerlerini yeniden yaşamak için...

 

“EMEK” emek ister, bu kent EMEK ister!

5 Nisan Cumartesi saat 17:30’da Kent Mitingi Ana Bileşenleri olarak EMEK BİZİM İSTANBUL BİZİM demek için Yeşilçam Sokak’ın önündeyiz!

Kent Hareketleri

Kuzey Ormanları Savunması

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