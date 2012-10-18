T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Emanuelle serisinin başrol oyuncusu öldü

Emmanuelle serisinin başrol oyuncusu Sylvia Kristel dün gece hayatını kaybetti

18 Ekim 2012 16:23

“Emmanuelle” adlı erotik filmle tanınan Hollandalı aktris Sylvia Kristel, 60 yaşında hayatını kaybetti. Kristel’in uykusunda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Aktris Sylvia Kristel, 1974 filminde çekilen “Emmanuelle” filmiyle tanınmış ve daha sonra 50’yi aşkın filmde rol almıştı. Bir süredir kanser tedavisi gören Kristel’in, uykusunda hayatını kaybettiği açıklandı.

Kristel, 1970 ve 80’li yılların en ünlü erotik yıldızlarından biriydi. Aktrisin ölümü hakkında açıklama yapan Hollanda’nın Features Creative Management ajansından Marieke Verharen, Kristel’in Temmuz ayında geçirdiği kısmı felcin ardından Amsterdam’da hastaneye kaldırıldığını, dün gece uykusunda öldüğünü belirtti.

ETİKETLER

emanuellesylvia Kristelfilmöldükanseroyuncu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24