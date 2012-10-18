Emanuelle serisinin başrol oyuncusu öldü

“Emmanuelle” adlı erotik filmle tanınan Hollandalı aktris Sylvia Kristel, 60 yaşında hayatını kaybetti. Kristel’in uykusunda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Aktris Sylvia Kristel, 1974 filminde çekilen “Emmanuelle” filmiyle tanınmış ve daha sonra 50’yi aşkın filmde rol almıştı. Bir süredir kanser tedavisi gören Kristel’in, uykusunda hayatını kaybettiği açıklandı.

Kristel, 1970 ve 80’li yılların en ünlü erotik yıldızlarından biriydi. Aktrisin ölümü hakkında açıklama yapan Hollanda’nın Features Creative Management ajansından Marieke Verharen, Kristel’in Temmuz ayında geçirdiği kısmı felcin ardından Amsterdam’da hastaneye kaldırıldığını, dün gece uykusunda öldüğünü belirtti.