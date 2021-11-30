Emmanuel ve Brigitte Macron Covid-19 aşılarının hatırlatma dozlarını yaptırdılar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, geçtiğimiz hafta sonu Covid-19 aşılarının hatırlatma dozlarını yaptırdılar. Brigitte Macron, Covid-19 aşısı dışında grip aşısı da yaptırdı.

Fransa'da Covid-19 aşılarının üçüncü dozu, geçtiğimiz cumartesi günü vatandaşlara açıldı. Covid aşısı için tek şart olarak ilk dozunu yaptırdıktan sonra beş ay geçmesi gerekiyor.

Emmanuel Macron, geçtiğimiz sene Aralık 2020'de Koronavirüs'e yakalanmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı, sonrasında mayıs ayının son haftasında ilk doz aşısını yaptırmıştı.

Emmanuel Macron, salgının beşinci dalgası Fransa'yı etkilerken, pazartesi günü Fransızları aşılarını yaptırmaya çağırdı.

Macron, ikinci bir tweet'te vatandaşlarına "Birlikte olduk, birlik, beraberlik ve sorumluluklarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Kendiniz için ve sevdikleriniz için santé.fr'den randevu alın" dedi.