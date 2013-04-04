Elvis Presley'in ölüm sebebi kabızlık mı?

ABD’li yazar Mary Roach, yeni kitabı Gulp’ta (Yutkunma) Rock'n Roll müzisyeni Elvis Presley'in kabızlık sebebi ile öldüğünü iddia etti.

Yazar Roach'ın iddiası Presley'in ölüm sebebi olarak uyuşturucu bağımlılığının tetiklediği kalp rahatsızlığı kabulünü yerinden sarsıyor.

Otopsi incelemesi

Yazar Mary Roach, Kral’ın hayatı boyunca kabızlık sorunuyla baş etmek zorunda kaldığını ve bunun ölüme bile sebebiyet verebileceğini söyledi. ABD’li yazar 1977 yılında meydana gelen Presley’nin ölümünün ardından düzenlenen otopside bağırsaklarının kalınlaştığının görülmesini kanıt olarak ortaya koyuyor. Şarkıcı, müzisyen ve aktör Presley’nin 1977 yılında, henüz 42 yaşındayken hayatını kaybetmesi bütün dünyayı yasa boğmuştu.