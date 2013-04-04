T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Elvis Presley'in ölüm sebebi kabızlık mı?

Yazar Mary Roach, Presley'in ölüm sebebinin kabızlık olduğunu iddia etti

04 Nisan 2013 14:17

ABD’li yazar Mary Roach, yeni kitabı Gulp’ta (Yutkunma) Rock'n Roll müzisyeni Elvis Presley'in kabızlık sebebi ile öldüğünü iddia etti.

Yazar Roach'ın iddiası Presley'in ölüm sebebi olarak uyuşturucu bağımlılığının tetiklediği kalp rahatsızlığı kabulünü yerinden sarsıyor.

 

Otopsi incelemesi

 

Yazar Mary Roach, Kral’ın hayatı boyunca kabızlık sorunuyla baş etmek zorunda kaldığını ve bunun ölüme bile sebebiyet verebileceğini söyledi. ABD’li yazar 1977 yılında meydana gelen Presley’nin ölümünün ardından düzenlenen otopside bağırsaklarının kalınlaştığının görülmesini kanıt olarak ortaya koyuyor. Şarkıcı, müzisyen ve aktör Presley’nin 1977 yılında, henüz 42 yaşındayken hayatını kaybetmesi bütün dünyayı yasa boğmuştu.

ETİKETLER

elvis presleyi kabızlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24