Elvan Abeylegesse ölümden döndü

T24- Türk atletizminin en büyük yıldızı olarak nitelendirilen ve dünya atletizm yarışlarında zirveye oturmak için Palandöken yaylasını mesken tutan Elvan Abeylegesse'nin içinde bulunduğu taksi Erzurum'da sele kapıldı.



Selden taksinin içinde mahsur kalan Milli atlet Elvan, kepçe ile işçiler tarafından kurtarıldı. Yaşadığı şok yüzünden İstanbul'a gidişini akşama erteleyen Elvan Abeylegesse, "Çok korktum" derken, onu kurtaran taksi şoförü "Ölümden döndük" dedi.





Pekin'de tarihe geçen 'çifte gümüş madalyalı' olimpiyat zaferinin ardından Berlin'de yapılan Dünya Şampiyonasında talihsiz bir sakatlık geçiren Elvan Abeylegesse, yaklaşık iki aydan beri deniz seyivesinden 2 bin metre yükseklikteki Erzurum'da kampa yapıyordu. 26 Temmuz - 1 Ağustos'da Barselano'daki Avrupa Atletizm Şampiyonasında 5 ve 10 bin metrede koşacak olan Fair-play ödüllü atlet Elvan Abeylegesse, İstanbul'a gitmek için taksi çağırttı.



Palandöken'deki kaldığı Palan Otelden havalimanına gitmek üzere saat 13.00 sıralarında 25 T 1306 plakalı taksiye binen Elvan, etkili yağışın ardından Palandöken'den gelen selin ortasında kaldı. Dere yatağının kayak pisti yapılmasından dolayı ortaya çıkan taşkınla gelen kayalar, Elvan'ın içinde bulunduğu taksiye çarptı. Selle birlikte kayaların üstüne çıkan taksideki Elvan, daha sonra 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları ile ilgili yatırım çalışmalarında görevli işçiler tarafından kepçe ile kurtarıldı. Kepçeye bindirilerek selin içindeki taksiden çıkarılan milli atlet Elvan, işçilerin barındığı karavana götürüldü. Burada ıslanan üzerini değiştiren ve işçilerin verdiği eşofmanı giyen Elvan, daha sonra yakında bulunan Dedeman Skı Lodge Oteline geçti.



ELVAN, "ÇOK KORKTUM" DEDİ



Olayın şokunu üzerinden atamayan Elvan'ı otelde ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çintımar, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Daha sonra Fatih Çintımar, Elvan'ı alarak yine Palan Otele götürdü. Bir anda selin içinde kaldıklarını anlatan Elvan, "İstanbul'a gitmek için otele taksi çağırdım. İstanbul'dan yarın Avrupa Atletizm şampiyonası için Barsenola'ya uçacaktım. Yağmur vardı ama şiddetli değildi. Otelden ayrıldıktan kısa bir süre sonra Palandöken'den gelen selin ortasında kaldık. Çok korktum. Taksi şoförü beni kurtardı. Sonra bir kepçe geldi, ona binerek kurtuldum. Uçağı kaçırdım, akşam uçağı ile İstanbul'a gideceğim. Çarşamba günü yarışlar var" diye konuştu.



ÇAKAN ŞİMŞEK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ MÜDÜRÜ KORKUTTU



Röportaj yapıldığı sırada çakan şimşek ve gök gürültüsünden korkan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çintımar, "Havalimanına giderken sele kapılmışlar. Elektrik direklerin devrilmesi ve kayaların gelmesi yüzünden mahsur kaldılar. Buradaki inşaat firması sağolsun kepçeleriyle Elvan'ı kurtarmışlar. Bir müddet karavanda bekliyor. Sonra otele geçiyor. Şimdi elbiselerini değişmek için otele götürüyoruz. Çok büyük bir tehlike yok. Ama başüstü müdahale edilmeseydi, ölümden dönme değil ama bu kadar ünlü bir sporcunun yaralanması, sakatlanması bizi üzerdi" dedi.



TAKSİCİ "ÖLÜMDEN DÖNDÜK"



Elvan'ı taksi ile havalimanına götürürken ölümden döndüklerini belirten taksi sürücüsü Fikri Güven, "Otelden taksi istediler. Şehirden Palandöken'e çıkarken hiçbir şey yoktu. Milli atletimizi aldım, aşağı inerken orada mahsur kaldık. Taksi taşların üstüne çıktı. Selin içinde kaldık. Ölümden döndük. Halimi görmüyor musun? İşçilerin elbisesini giydim. Telefonum herşeyimi su götürdü" diye konuştu.



METEOROLOJİ UYARDI, ERZURUM'U SEL GÖTÜRDÜ



Bir haftadan beri sağanak yağışların etkili olduğu Erzurum'da kriz merkezinin saat 12.00 ile 18.00 arasında sel, taşkın ve yıldırım uyarısında bulundu. Uyarının ardından Erzurum'un Palandöken Dağı etkin yağış aldı. Yaklaşık yarım saat kadar süren sağanak yağışın ardından dere yatakları menfeze alınarak kayak pisti yapıldığı için dağdan gelen kayalar, menfezin ağzını kapattı. Pistler ve asfalt yolu kapatan sel, beraberinde kayaları taşıdı. Yol kenarında bulunan elektrik direkleri devrildi, heyelan meydana geldi. Erzurum'un büyük bir bölümünde yüzlerce ev ve işyeri sular altında kaldı. Cadde ve sokakları sel aldı, vatandaşlar otomobillerinde mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, kamyon ve iş makinaları ile kurtarıldı. Erzurum'un Bingöl ve Kars karayollarında da ulaşım kısa süreli durdu. Belediye Fen işleri, sivil savunma, İtfaiye ve Tedaş görevlileri, sel sonrası hasarı gidermeye çalışıyor.



