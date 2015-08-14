Elvan Abeylegesse: Doping yapmadım, çekiliyorum!

Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun (IAAF) geriye doğru yaptığı testlerde dopingli çıkan 28 atletten biri olduğu iddia edilen, ), 2005 ve 10 bin metrede gümüş madalya kazandığı 2007 Dünya Şampiyonası'nda doping yaptığı öne sürülen Elvan Abeylegesse iddiaları reddetti. Yazılı bir açıklama yapan Abeylegesse “Böyle bir maddeyi kullanmadım ve kullanmayı hiçbir zaman düşünmedim. Konunun açıklığa kavuşması için IAAF ve TAF nezdinde tüm girişimlerde bulunacağımı ve konu sonuçlanıncaya kadar yarışmalardan çekildiğimi bildiririm” dedi.

Elvan konuştu: Doping yapmadım

Elvan Abeylegesse, yaptığı yazılı açıklamada, 2007 yılında Japonya'nın Osaka kentinde organize edilen Dünya Atletizm Şampiyonası sonrasında alınan numunesinin tekrar testinde, yabancı madde bulunduğunun IAAF tarafından Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) aracılığıyla kendisine bildirildiğini belirtti.

Milli atlet, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Böyle bir maddeyi kullanmadım ve kullanmayı hiçbir zaman düşünmedim. Konunun açıklığa kavuşması için IAAF ve TAF nezdinde tüm girişimlerde bulunacağımı ve konu sonuçlanıncaya kadar yarışmalardan çekildiğimi bildiririm. Daha da ileri giderek IAAF'tan 2008 Olimpiyatları'ndaki numunelerimin de yeniden test edilmesini talep edeceğim. Şu an derin bir hayal kırıklığı ve üzüntü yaşıyorum."

IAAF, 2005 ve 2007'de düzenlenen dünya şampiyonlarına katılan 28 sporcunun yeniden yapılan doping testlerinde "olumsuz bulgulara" rastlandığını ve haklarında disiplin soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.