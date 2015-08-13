Elvan Abeylegesse 2007 Dünya Şampiyonası’nda doping kullanmış!

Uluslararası Atletizm Federasyonu’nun (IAAF) yeni teknoloji kullanarak geriye doğru yaptığı testlerde, milli atlet Elvan Abeylegesse’nin 10 bin metrede gümüş madalya kazandığı 2007 Dünya Şampiyonası’nda doping yaptığı ortaya çıktı.

Japonya’nın Osaka kentinde 8 yıl önce düzenlenen şampiyonada alınan idrar numunelerinin Lozan laboratuvarında yeniden teste tabi tutulması sonrası, o dönemde ‘temiz’ çıkan Elvan’ın yasaklı ‘stonozolol’ maddesi aldığı belirlendi. Yarışın son turunda Etiyopyalı Tirunesh Dibaba’ya geçilen Elvan, 31:59.40’lık derecesiyle şampiyona tarihinde Süreyya Ayhan’dan sonra Türkiye’ye ikinci gümüş madalyayı kazandırmıştı.

O dönemde antrenör Anatoly Bychkov ile çalışan Elvan, Osaka’daki zaferle kariyerinin ilk önemli başarısını elde etmişti. Bir yıl sonra 2008 Pekin’de hem 5 bin, hem 10 bin metrede gümüş madalya kazanan Elvan, iki yıllık derecelerinin silinmesi durumunda madalyalarını da kaybedecek. Halen maraton koşan 32 yaşındaki atletin en az 2 yıl men cezası da alması bekleniyor.

Savunma verecek

Habertürk’te yer alan habere göre, Atletizm Federasyonu, 2015 Dünya Şampiyonası’nda maratonda yarışması beklenen Elvan’ı milli takımdan çıkardı ve bir yazıyla durumu bildirdiği milli atletten savunmasını istedi. 17 Ağustos’a kadar savunma verme süresi bulunan Elvan, B numunesinin test edilmesini isteyebilecek. Bu durumda yapılacak ikinci analiz sonucunda da yasaklı madde belirlenirse Elvan en az iki yıl men cezası alacak. Milli atletin yasaklı madde kullandığı tarihten itibaren de iki yıllık derecelerinin silinmesi bekleniyor.

28 atletten biri

Uluslararası Anti Doping Ajansı WADA’nın yeni koduyla geriye dönük test imkanını 10 yıla çıkarması üzerine IAAF, 2005 Helsinki ve 2007 Osaka Dünya Şampiyonaları’na ilişkin saklanan numuneleri yeniden detaylı olarak analiz edildiğini ve 28 sporcuda daha dopinge rastlandığını önceki gün duyurmuştu. Elvan Abeylegesse’nin de bu 28 atlet arasında yer aldığı belirlendi.