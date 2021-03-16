Elton John, Vatikan'ın "Eşcinsel evlilikleri kutsayamayız" açıklamasına tepki gösterdi: İkiyüzlülük

Şarkıcı Elton John, Vatikan'ın "Eşcinsel evlilikleri kutsayamayız" açıklamasına tepki gösterdi. John, Katolik Kilisesi'nin kendi hayatını anlatan Rocketman filmine sponsor olduğunu hatırlatarak "Benim David'le mutluluğu bulduğum evliliğime yer veren Rocketman'den kâr ettiler. İkiyüzlülük" yadı.

Şarkıcı Elton John, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Katolik Kilisesi'nin yaptığı "yetkililerin eşcinsel evlilikleri 'kutsayamayacağını', kutsasalar bile bunun 'caiz' olmayacağı" belirten iki sayfalık açıklamaya tepki gösterdi.

Elton John, "Vatican nasıl hem eşcinsel evlilikleri 'günah' oldukları için kutsayamayacağını söyleyip hem de benim David'le evliliğimde mutluluğu bulduğumu anlatan Rocketman filmine milyonlar yatırıp kâr elde edebilir? İki yüzlülük" yazdı.

John'un paylaştığı 2019 tarihli haberde, Vatikan'ın Rocketman filminin sponsorluğu için 4.5 milyon dolar harcadığı belirtiliyor.

Rocketman, İngiliz müzisyen Elton John'un hayatına dayanan bir biyografik müzik filmi.