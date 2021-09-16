Elton John, kalçasını incittiği için, 2021 İngiltere ve Avrupa turunu erteledi

Şarkıcı Elton John, bu yaz "sakarlığından dolayı düştüğü için" kalçasını incittiğini, bu sebeple yaklaşan 2021 İngiltere ve Avrupa turunu 2023'e ertelediğini duyurdu.

74 yaşındaki şarkıcı yaptığı açıklamada, Farewell Yellow Brick Road tur tarihlerinin yeniden planlanacağını doğruladı ve "Büyük bir üzüntüyle yeniden planlamak zorunda kaldım" dedi.

"Yaz tatilimin sonunda sert bir yüzeye sakarlığım sonucu düştüm ve o zamandan beri kalçamda ciddi ağrı ve rahatsızlık hissediyorum" diyen John, Manchester, Londra, Leeds, Birmingham, Liverpool, Aberdeen ve Glasgow'da sahne alacaktı.

Yoğun tedavilere rağmen, ağrısının kötüleşmeye devam ettiğini söyleyen şarkıcı, "Tam bir iyileşmeyi ve ağrısız tam hareketliliğe dönüşü sağlayacak yoğun fizyoterapi programı alacağım" ifadelerini kullandı.