Elton John ikinci kez çocuk sahibi olacak

İki yıl önce taşıyıcı anne sayesinde çocuk sahibi olan İngiliz şarkıcı Elton John ve Kanadalı film yönetmeni hayat arkadaşı David Furnish ikinci bebeklerini bekliyor.

65 yaşındaki John ve 50 yaşındaki Furnish 2010 yılında ilk çocukları Zachary'yi doğuran anneden bir kez daha çocuk sahibi olacaklar.

Ünlü çiftin yakın çevresinden olduğu bilinen haber kaynağına göre, ''Elton ve David çocuklarını doğuran bu kadını kız kardeşleri gibi seviyorlar ve ona ömür boyu müteşekkir olacaklar. Taşıyıcı annenin hamile olduğunu öğrendiğinde Elton John'un mutluluktan kendini kaybetti''

Elton John ilk çocuğa sahip olduktan sonra yaptığı açıklamalarda, tek çocukla yetinmek istemediğini belirtmişti.

Taşıyıcı annenin ilk doğumun ardından iyi bir şekilde ödüllendirildiğinin altını çiziliyor ve isminin hiçbir zaman açıkılanmayacağı kaydediliyor.

Elton John ve David Furnish'in eşcinsel evlilikleri Büyük Britanya'da 2005 yılında onaylanmıştı.