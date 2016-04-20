Elton John - David Furnish çifti seks skandalına karıştı

Gösteri dünyası Elton John ve David Furnish çiftinin karıştığı seks skandalını konuşuyor. National Enquirer ve Star dergisi dahil birçok magazin yayını, ünlü şarkıcı Elton John'un eşi Kanadalı film yapımcısı David Furnish'in bir İngiliz işadamı ve onun partneriyle üçlü ilişki yaşayarak John'u aldattığını iddia etti.

Çiftin 'açık evlilik' yürüttüğü ve bu durumun ilişkilerine zarar vermeyeceği ileri sürülse de İngiliz basını, John ve Furhish'in başvurusu üzerine her üç kişinin de kimliklerini gizleme kararı aldı. Bu kararın Elton John ve David Furnish'in girişimi üzerine, taşıyıcı anne yöntemiyle sahip oldukları iki küçük çocuklarının olaylardan etkilenmemesi için alındığı belirtiliyor. Ancak ABD basını olay daha ilk duyulduğu andan itibaren konunun taraflarının isimlerini açıkça duyurmuştu.

David Furnish ve Elton John uzun süreli bir birlikteliğin ardından İngiltere ve Galler'de eşcinsel evliliğin yasal kabul edildiği 2014 yılında resmi olarak evlenmşti. Ama çift bundan önce 2005 yılında medeni ortaklık yoluyla hayatlarını birleştirmişti.