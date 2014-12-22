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Elton John evlendiğini Instagram'dan duyurdu

Ünlü sanatçı Elton John Instagram hesabından 'Hukuki kısmı halloldu. Şimdi merasim zamanı' mesajını paylaştı

22 Aralık 2014 14:06

Ünlü müzisyen Sir Elton John, uzun yıllardır beraber olduğu David Furnish ile evlendiğini Instagram hesabından duyurdu.
İmza atarken fotoğrafını paylaşan John, "Hukuki kısmı halloldu. Şimdi merasim zamanı" yazdı.

Elton John'un basın sözcüsü, çiftin İngiltere'nin Berkshire kentindeki evlerinde düğün yapacaklarını ve ünlü yıldızların düğüne katılacağını söyledi.

Elton John ve David Furnish, 2005 yılında "medeni ortaklık" statüsünü almışlardı ve Windsor Guildhall'da bir törenle kutlamışlardı.

Mart'tan beri eşcinsel evlilik yasal

 

Medeni ortaklık statüsü, evlilik kadar kapsamlı olmamakla birlikte, çiftlere birlikteliklerinden dolayı bazı haklar tanıyor.
İngiltere ve Galler'de bu Mart ayına kadar hukuki olarak eşcinsel çiftlerin evlenmesi yasaktı ancak "medeni ortaklık" statüsü alabiliyorlardı.

Elton John, Mart ayında eşcinsel evlilikleri yasal hale getirdiği için "İngiltere ile çok gurur duyduğunu" söylemişti.
John, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Bizim medeni ortaklık statüsü almamız, eşcinsel evlilik için uzun yıllardır kampanya yürüten pek çok insan için dönüm noktasıydı. 1950 ve 60'lı yıllarda İngiltere'de eşcinsel olmak çok zordu. Bu konuda insanların açık olması çok zordu. Üstelik suç olarak görülüyodu."

"Dolayısıyla evliliğin yasallaşması çok keyifli bir durum. Bunu kutlamalıyız. 'Medeni ortaklık statüsü var nasılsa, evlenmekle uğraşmayalım' demeyeceğiz. Evleneceğiz."

Elton John, instagram hesabında düğün davetiyesinin fotoğrafını da paylaştı.

Çiftin 2010 yılında doğan Zachary ile geçen yıl doğan Elijah adlı iki oğlu bulunuyor.

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