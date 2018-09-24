Elon Musk'a Türk rakip: Elektrikli kamyon olan ‘F-Vision' geliştirildi

Ford Otosan’ın Sancaktepe’deki Ar-Ge Merkezi’nde Türk tasarımcılar ve mühendisler tarafından 4 ayda F-Vision Future Truck isimli 4. seviye otonom sürüşe sahip ilk elektrikli kamyon tasarlandı. Hürriyet Ekonomi Müdür Yardımcısı ve yazarı Emre Özpeynirci, kamyonun Silikon Vadisi’nin mucidi Elon Musk’ın 2018 yılının başında tanıttığı elektrikli kamyon konsepti ‘Tesla Semi Truck’ın en büyük rakibi olacağını yazdı.

Emre Özpeynirci'nin "Elon Musk mı Haydar Yenigün mü?" başlığıyla yayımlanan yazısı şu şekilde:

"Elon Musk’ın yılın başında tanıttığı elektrikli kamyon konsepti ‘Tesla Semi Truck’a en büyük rakip Sancaktepe’den çıktı. Ford Otosan’ın Sancaktepe’deki dev Ar-Ge merkezinde Türk mühendisler tarafından 4 ayda tasarlanan ve geliştilen 4. seviye otonom sürüşe sahip ilk elektrikli kamyon olan ‘F-Vision’ tüm dünyada büyük ses getirdi. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Tamamı Türkiye’de üretilecek şekilde planlarımızı yaptık” dedi.

Sancaktepe'de doğdu

Benim en çok ilgimi çeken ve dış basında geniş yer bulan araç ise tamamen Türkler tarafından tasarlanan ve geliştirilen geleceğin kamyonu ‘F-Vision’ oldu. Koç Holding ve Amerikan Ford ortaklığı olan Ford Otosan’ın Sancaktepe’deki dev Ar-Ge merkezinde yaratılan bu yüzde 100 elektrikli ve 4. seviye otonom (sürücüsüz) kamyon konsepti, kısa bir süre önce Türkiye’yi de ziyaret eden Silikon Vadisi’nin çılgın mucidi Elon Musk’ın 2018 yılının başında tanıttığı elektrikli kamyon konsepti ‘Tesla Semi Truck’ın en büyük rakibi. Aslında Musk’ın tanıttığı kamyondan bile daha ileri seviyede olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Tesla’nın elektrikli kamyonunda otonom 2. seviyede bulunuyor. Yani yarı otonom diyebiliriz. Ford Otosan’ın geliştirdiği geleceğin kamyonu ise 4. seviye otonom özelliğine sahip. Bu bile Türklerin ticari araçta Amerikan Tesla’dan çok önde olduğunu gösteriyor."

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