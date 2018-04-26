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Bilim / Teknoloji

Elon Musk yeni projesini açıkladı: Ejderha üretiyorum

Musk, şimdiye kadar uzaya araba göndermek ve alev silahı üretmek gibi projelere imza attı

26 Nisan 2018 18:46

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su ABD'li milyarder girişimci Elon Musk yeni bir projeye başladığını duyurdu. Uzaya araba göndermek ve alev silahı üretmek gibi çılgın projelerine bir yenisini daha ekleyecek olan Musk, sosyal emdya adresi Twitter'dan yayımladığı mesajında, “Robot ejderha üretiyorum” dedi.

Projeyle ilgili detaylı bilgi vermeyen Musk, bu alana yeterince ilgi gösterilmediğini söyledi.

Elektrikli otomobil ve uzay çalışmaları gibi ciddi projelerin yanı sıra, alev silahı gibi ilginç projeleri de olan Musk, Boring Company’ye fon oluşturmak için bir dönem şapka satışı da yapmıştı. Musk 2017’de 50 bin adet şirketin adının yazılı olduğu şapka satmıştı.

Bu yıl kış aylarında ön sipariş alınan alev silahı da büyük ilgi gördü. 500 dolarfiyat biçilen silahlardan 20 bin adetlik stoğun tamamen tükendiği açıklandı.

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