Elon Musk, yeni doğan oğlunun adını açıkladı: X Æ A-12

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal’ın kurucu ortakları arasında yer alan girişimci Elon Musk, altıncı kez baba oldu. Twitter hesabından bir erkek çocuk sahibi olduğunu duyuran Musk, bebeğinin adını soran bir takipçisine, ”X Æ A-12 Musk” yanıtını verdi.

Musk’ın isim konusunda ciddi olup olmadığı anlaşılmazken, bunun şifrelenmiş bir ifade olduğu yorumları da yapıldı.

‘X Æ A-12 Musk’ ne demek?

Bir Twitter kullanıcısı, ‘Æ’nin İskandinav alfabesinde ‘Ash’ (kül) şeklinde telaffuz edildiğini, A-12’nin de istihbarat teşkilatı için inşa edilmiş bir keşif uçağı olan ve Archangel (başmelek) olarak anılan Lockheed A-12’ye gönderme yaptığını iddia etti. Dolayısıyla bebeğin adının ‘X Ash Archangel’ olduğu öne sürüldü.

Musk’ın bu açıklamayı beğenmesi, kullanıcının iddiasının doğru olabileceği şeklinde yorumlandı.

Fotoğraf paylaştı

Öte yandan, anne ve bebeğin iyi olduğu bilgisini de paylaşan Musk, fotoğraf da paylaştı.

Elon Musk, gerçek adı Claire Boucher olan Grimes ile 2018 yılından beri birlikte. Üç kez boşanan 48 yaşındaki Musk’un daha önceki beraberliklerinden beş oğlu bulunuyor. 32 yaşındaki Grimes, ilk kez anne oldu. Çift, bebek beklediklerini ocak ayında Instagram’dan yaptıkları bir paylaşımla duyurmuştu.