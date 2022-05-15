Elon Musk: Twitter algoritması manipüle ediyor

Twitter'ı 44 milyara satın alan ancak süreci tamamlamayan Elon Musk, uygulamadaki algoritmanın insanları manipüle ettiği savundu.
Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasıyla gündeme gelen ABD'li milyarder Elon Musk, sosyal platformun algoritmasının insanları manipüle ettiğini iddia etti.
Sosyal medya devini satın alma sürecini hala tamamlamayan Musk, yaptığı paylaşımda "Twitter akışınızı düzeltmek için çok önemli:
1. Ana sayfaya dokunun.
2. Ekranın sağ üst köşesindeki yıldızlara dokunun.
3. 'En son tweetler'i seçin.
Algoritma tarafından farkında olmadığınız şekillerde manipüle ediliyorsunuz. Farkı görmek için ileri-geri geçiş yapmak oldukça kolay" ifadelerini kullandı.
"Algoritmada kötü niyet olduğunu söylemiyorum"
Musk başka bir tweette ise "Algoritmada kötü niyet olduğunu söylemiyorum. Algoritma ne okumak isteyebileceğinizi tahmin etmeye çalışıyor ve bunu yaparken, farkında olmadan bakış açılarınızı manipüle ediyor/güçlendiriyor" dedi.
Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey, Musk'a yazdığı cevapta bu özelliğin, uygulamadan bir süre uzak kalındığında kullanıcılara zaman kazandırmak için tasarlandığını ifade etti.
Dorsey, "Hayır, manipüle etmek için tasarlanmadı. Sizi anlamak ve neyle uğraştığınızı çözmek için tasarlandı. Bu kesinlikle istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden kişi bir algoritmayı kullanıp kullanmayacağını seçebilmelidir" dedi.