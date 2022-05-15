Elon Musk: Twitter algoritması manipüle ediyor

Musk başka bir tweette ise "Algoritmada kötü niyet olduğunu söylemiyorum. Algoritma ne okumak isteyebileceğinizi tahmin etmeye çalışıyor ve bunu yaparken, farkında olmadan bakış açılarınızı manipüle ediyor/güçlendiriyor" dedi.

Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey, Musk'a yazdığı cevapta bu özelliğin, uygulamadan bir süre uzak kalındığında kullanıcılara zaman kazandırmak için tasarlandığını ifade etti.

Dorsey, "Hayır, manipüle etmek için tasarlanmadı. Sizi anlamak ve neyle uğraştığınızı çözmek için tasarlandı. Bu kesinlikle istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden kişi bir algoritmayı kullanıp kullanmayacağını seçebilmelidir" dedi.