Elon Musk'tan Putin'e bu defa da sumolu meydan okuma

SpaceX ve Tesla'nın patronu, geçen hafta Twitter'dan yaptığı tartışmalı bir paylaşımda Rusya Devlet Başkanı'nı Ukrayna için "teke tek dövüşe" davet etmişti.

Independent Türkçe'nin haberine göre o zamandan beri Musk, Putin'e meydan okumasıyla ilgili onu nasıl yenmeyi planladığı da dahil bir dizi tweet paylaşıyor.

Bu paylaşımların sonuncusu, kripto para platformu Binance'in CZ adıyla bilinen CEO'su Changpeng Zhao'dan geldi:

"Kardeşim, elbette kazanmanı istiyorum ama gerçek şu ki [ağlayarak gülen emoji]. Kung fu videolarını izlemedim."

Buna cevaben Musk bir sumo güreşçisiyle dövüşürken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.



Bunu takip eden bir paylaşımda Musk, dövüşün sırtında yıllarca devam eden bir sakatlığa yol açtığını ama bir şeyler başardığını söyledi:

"Onu üzerimden atmayı başardım ama bu, c5-c6 disklerimin ezilmesine ve 8 yıl süren dehşet bir sırt ağrısına mal oldu!"