Elon Musk'tan Johnny Depp'e: Eşinle asla aşk üçgeni içinde bulunmadım

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı davadaki 'üçlü ilişki' iddialarına yanıt verdi. Musk, Heard ve model Cara Delevingne'in üçlü bir ilişki içinde olduğu iddiasına yanıt veren Musk, Depp'e "Eşinle asla bir üçlü ilişki içinde bulunmadım" dedi.

Tesla ve Space X'in kurucusu milyarder Musk, davalık olan Johnny Depp ve Amber Heard'e barışmaları çağrısında bulundu. Musk aynı zamanda eski eşlerin ABD ve Britanya'da birbirlerine karşı açtıkları davaları sonlandırmaları önerisinde bulundu.

Musk, Depp'in dava dosyasına eklediği üçlü ilişki iddialarını da reddetti. Musk, Cara Delevigne ile sadece arkadaş olduğunu, Amber Heard ile ise Depp ile boşanmalarından sonra beraber olduğunu savundu.

Amber Heard, daha önce Johnny Depp’in kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtıktan sonra uzun süre gündemde yer almıştı. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden ve eski eşinin kendisine karşı karalama kampanyası başlattığını söyleyen Depp, Mart’ta 50 milyon dolarlık dava açmıştı.