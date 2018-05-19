Elon Musk şekerleme sektörüne girdi; ilk görseli sosyal medyadan paylaştı!

Tesla, SpaceX gibi dünyaca ünlü şirketlerin sahibi Elon Musk şekerleme işine girdi. Daha önce şekerleme işine gireceğini sosyal medyadan duyuran Musk, ilk şekerleme görselini yine aynı platformadan paylaştı.

Musk'ın paylaşımı binlerce beğeni alırken görselin altına da yüzlerce yorum yağdı.

Musk daha öncesinde de Boring Company şirketine fon sağlamak için alev silahı ve şapka satarak büyük bir gelir elde etmişti.

Tesla, geçtiğimiz günlerde finansal olarak en kötü dönemini yaşadığını açıklamıştı, SpaceX içinde durumlar pek iç açıcı değil. Ancak finansal işlerde farklı fikirleriyle öne çıkan Elon Musk, yine ilginç bir yöntemle bu krizin üstesinden gelmeye çalışacak.