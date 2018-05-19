T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Elon Musk şekerleme sektörüne girdi; ilk görseli sosyal medyadan paylaştı!

Tesla, SpaceX gibi dünyaca ünlü şirketlerin sahibi Elon Musk şekerleme işine girdi

19 Mayıs 2018 21:46

Tesla, SpaceX gibi dünyaca ünlü şirketlerin sahibi Elon Musk şekerleme işine girdi. Daha önce şekerleme işine gireceğini sosyal medyadan duyuran Musk, ilk şekerleme görselini yine aynı platformadan paylaştı.

Musk'ın paylaşımı binlerce beğeni alırken görselin altına da yüzlerce yorum yağdı.

Musk daha öncesinde de Boring Company şirketine fon sağlamak için alev silahı ve şapka satarak büyük bir gelir elde etmişti.

Tesla, geçtiğimiz günlerde finansal olarak en kötü dönemini yaşadığını açıklamıştı, SpaceX içinde durumlar pek iç açıcı değil. Ancak finansal işlerde farklı fikirleriyle öne çıkan Elon Musk, yine ilginç bir yöntemle bu krizin üstesinden gelmeye çalışacak.

ETİKETLER

TeslaSpaceXElon Muskşekerlemesosyal medyainstagram
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24