Elon Musk, McDonalds'a seslendi: Dogecoin'i kabul ederse televizyonda çocuk menüsü yiyeceğim

"Eğer McDonald's Dogecoin'i kabul ederse, televizyonda çocuk menüsü yiyeceğim."

Happy Meal, ünlü restoran zincirinin en çok tercih edilen çocuk menüsü olarak biliniyor. Musk’ın tweet’i yine binlerce retweet alırken, gönderinin altına da McDonald's’ın bir an önce Dogecoin kabul etmesi gerektiği yönünde de mesajlar yazıldı.