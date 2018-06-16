Elon Musk: Marx kapitalistti, bunun hakkında bir kitap bile yazdı

Tesla ve SpaceX'in kurucusu olarak bilinen ABD'nin teknoloji devi Elon Musk, bilimsel sosyalizm fikrinin kurucusu kabul edilen Karl Marx'ın kapitalist olduğunu iddia eden Twitter paylaşımının ardından sosyal medyada gündem oldu.

Musk, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Sosyalist olduğunu iddia edenler genellikle bunaltıcı, mizah duygusu olmayan ve pahalı okullarda okumuş isimler. Kader ironiyi sever" dedi. Musk'a Twitter aracılığıyla cevap veren Taylor Harris'in Musk'a kendini hangi görüş üzerinden tanımladığını sorması üzerine 'Bir sosyalist olarak' cevabı veren Musk, daha sonra Marx'ın ünlü kitabı 'Kapital'e atıfta bulunarak, "Marx bir kapitalistti. Bunun hakkında bir kitap bile yazdı" yorumunu yaptı.

Musk'ın bu yorumu sosyal medyada bir çok kullanıcının dikkatini çekti. İşte o yorumlardan bazıları:

@Firesnakious: J.K. Rowling bir büyücü. Bunun hakkında kitap bile yazdı

@andreasmensior: Mary Shelley Frankestein'dı. Kendisi hakkında bir kitap bile yazdı.

@jimdoherty09: Ernest Hemingway bir çandı. Bunun hakkında kitap bile yazdı.

@sevaUT: Dostoyevsy bir Budala'ydı. Bunun hakkında kitap bile yazdı.

@BusterDofficiel: John Lennon bir deniz aygırıydı. Bunun hakkında bir şarkı bile yazdı.

@cntrl_sstmc99: Hitler bir Yahudi'ydi. Bunun hakkında kitap bile yazdı.