Elon Musk: İnsanları en fazla 10 yıl içinde Mars'a götürürüm

Musk, Fridman'a yaptığı açıklamada ise SpaceX'in Starship roketinin prototiplerini test etmeye başladığını, ancak şirketin hala roketin tasarımında ince ayar yapmaya ve Mars'a yapılacak bir yolculuğun öngörülen fiyatını düşürmeye çalıştığını söyledi: "Şu anda 1 trilyon dolara Mars'a uçamazsınız"

"Kendi kendini idame ettiren bir şehir kurmak ve daha fazlası için belirleyeceğimiz Mars yüzeyinin ton başına belirli bir maliyeti var, bunu göze alamayız. Şu anda 1 trilyon dolara Mars'a uçamazsınız. Hiçbir miktarda para sizi Mars'a götüremez. Bunu, gerçekten mümkün olan bir şeye dönüştürmemiz gerekiyor."