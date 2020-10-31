Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, 5 aylık bebeği hakkında konuştu: Radikal sanata ilgisi var

Bebeği X AE A-Xii Musk'ın kendisine has zevkleri olduğunu ileri süren 32 yaşındaki şarkıcı Grimes, "Kesinlikle bazı şeyleri seviyor. Diğerlerini sevmiyor. Tamamen kendi düşüncelerine sahip" ifadelerini kullandı.

Independent Türkçe'nin People'dan aktardığına göre şarkıcı, X AE A-Xii isimli bebeğine dair ‘radikal sanata ilgisi var' diye belirtti. Grimes ayrıca, "Onunla bu düzeyde ilişki kurmanın problemli olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Grimes, oğluyla birlikte 'Kıyamet'i (Apocalypse Now) ve başka filmleri de izlediğini dile getirdi.

"Bebeğim bana yardım etti"

Grimes ayrıca bebeğinin Endel uygulaması için oluşturduğu yeni şarkıda kendisine yardım ettiğini söyledi ve şöyle devam etti:

"İlk versiyonunda çok fazla keskin ses vardı ve sadece kaosa ve gözyaşına neden oldu."

Grimes şarkının son halinde bebeğinin gülümsediğini ve onu beğendiğini belirtti.

Grimes ve Elon Musk'ın bebeği Mayıs'ta dünyaya gelmişti. Musk, Temmuz'da verdiği röportajda bebeğin bakımıyla Grimes'ın ilgilendiğini söylemişti. Musk şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bilirsiniz bebekler yemek yeme ve kaka yapma makineleri. Şu an yapabileceğim pek bir şey yok. Grimes şu an benden çok daha büyük bir role sahip."