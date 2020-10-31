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Magazin

Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, 5 aylık bebeği hakkında konuştu: Radikal sanata ilgisi var

31 Ekim 2020 17:57

Şarkıcı Grimes, SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO'su Elon Musk ile ilişkisinden olan ilk çocuğu X Æ A-Xii Musk'ın radikal sanata ilgisi olduğunu söyledi.

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GrimseGrimse Elon MuskX Æ A-Xii MuskX Æ A-Xii
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