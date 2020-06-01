Elon Musk, Crew Dragon uzay uçuşunun dönüşünü hatırlattı: Zafer ilan etmek için astronotları güvenle eve getirmeliyiz

SpaceX’in NASA astronotlarıyla birlikte başarılı bir fırlatış gerçekleştirmesi ve tarihte ilk kez özel bir şirketin Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) astronot göndermesinin ardından SpaceX CEO’su Elon Musk, dönüşün gidişten daha zor olduğunu hatırlatarak "Zafer ilan etmemiz için astronotları güvenle eve getirmemiz gerekiyor" dedi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, fırlatmanın ardından NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Elon Musk, “Bu hedef için 18 yıldır çalışıyoruz, bu yüzden gerçekleştiğine inanmak zor” ifadelerini kullandı. Musk, "Bunun özellikle ABD için önemli olduğunu düşünüyorum ama içinde keşif ruhu olan dünyanın farklı yerlerindeki herkesin ilgisine hitap ediyor. Bu, insanlığın bugün gerçekleşmesinden gurur duyarak heyecanlanması gerektiğini düşündüğüm bir şey." dedi.

Öte yandan Musk’ın heyecanını dile getirmesinin ardından, “Dönüşün gidişten daha zor olduğunun söylendiği argümandaki gibi düşünüyorum. Bu yüzden zafer ilan etmek için astronotları güvenli biçimde eve getirmek ve riskleri en aza indirebildiğimizden emin olmamız gerekiyor” diyerek temkinli açıklamalarda bulundu.

Musk’ın açıklaması SpaceX’in Falcon 9 roketinin tarihi kalkışı başarıyla gerçekleştirmesinden birkaç saat sonra geldi. Falcon 9 roketinin taşıdığı Dragon kapsülü, NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley’i Uluslararası Uzay İstasyonu’na götürecek.

Dragon kapsülünün başarıyla fırlatılmasının ardından, SpaceX uzaya NASA astronotlarını taşıyan ilk özel şirket olma ünvanını kazandı. Demo-2 isimli insanlı uzay görevi ABD’nin 2011’de uzay mekik programını sonlandırmasından bu yana gerçekleştirilen ilk insanlı görev olma özelliği taşıyor.

NASA astronotlarının UUİ’de yaklaşık 4 aylık bir süre boyunca kalmasının planlandığı belirtildi.