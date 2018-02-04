Elon Musk, Amber Heard bir kez daha ayrıldı

Uzaya uydu taşıyan SpaceX, elektrikli otomobil üreten Tesla ve son olarak sosyal medya hesapları üzerinden duyurduğu alev silahıyla (flamethrower) gündemde olan Elon Musk, Amber Heard ile ilişkisini noktaladı. İlk ayrılıkta aşk acısı çektiğini itiraf eden Musk'a yakın bir kaynak "Zamanlamaları hatalıydı" dedi.

NTV’de yer alan habere göre, Hollywood’un ünlü isimlerinden Amber Heard ve Tesla Motors’un kurucusu Elon Musk, yine ayrıldı.

6 ay önce yoğun iş temposu nedeniyle ayrılan ikili, yaklaşık iki ay önce aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı almıştı. Çiftin, bu defa kesin kararlı oldukları öğrenildi. Ünlü isimlere yakın bir kaynak, Page Six’e yaptığı açıklamada “Elon ve Amber bu hafta ayrıldılar. Aşkı bitirme kararını Elon verdi, Amber de onayladı" dedi. Aynı kaynak ünlü çift için "Zamanlamaları hatalıydı. Hala birbirlerini düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Amber Heard ile olan ilk ayrılıkları sonrası “Ona gerçekten aşıktım ve acı çektim” demişti.

Johnny Depp ile olaylı bir şekilde boşanmasının ardından milyarder işadamı Elon Musk ile yeni bir ilişkiye başlayan Amber Heard, ise ilk ayrılık sonrası "Hala çok yakınız" demişti.