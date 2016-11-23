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Spor

Elmander: Galatasaray'da oynama şansım olsa İstanbul'a yürürüm!

İsveçli golcü Elmander, oynadığı takımlar içinde kalbine en yakın takımın Galatasaray olduğunu söyledi

23 Kasım 2016 12:32

Galatasaray'ın eski yıldızı Johan Elmander, Galatasaray'da takrer oynama şansı olsa Göteborg’tan İstanbul’a kadar yürüyebileceğini söyledi.

Zlatan Ibrahimovic’in 11. kez İsveç’te ‘Yılın Futbolcusu’ ödülünü aldığı törende açıklamalarda bulunan eski Galatasaraylı Johan Elmander, “Bence 11 onun için fazla değil. Onun adına gerçekten çok mutluyum” dedi.

Galatasaray’a tekrar döneceği iddialarının hatırlatılması üzerine konuşan İsveçli futbolcu, “Eğer Galatasaray’da tekrar oynama şansım olsa Göteborg’tan İstanbul’a kadar yürürüm. Birçok takımda oynadım ancak Galatasaray kalbime en yakın kulüp” diye konuştu.

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