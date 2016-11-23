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Spor

İngiltere Serge Aurier'e vize vermedi

PSG forması giyen Serge Aurier, Arsenal maçında forma giyemeyecek

23 Kasım 2016 11:46

Şampiyonlar Ligi'nde başkent Londra'da Arsenal ile puan mücadelesi verecek Fransız ekibinin 23 yaşındaki savunma oyuncusu Serge Aurier, polis memuruna saldırdığı gerekçesiyle eylül ayında aldığı iki ay hapis cezası nedeniyle İngiltere'ye gidemedi.

Toulouse takımından transfer edilen ve 60 kez PSG formasını giyen Aurier, mayıs ayında Paris'in Champs-Elysees Bulvarı üzerinde bulunan bir gece kulübünün çıkışında güvenlik görevlileriyle park sorunu nedeniyle kavga etmiş, iki taraf da şiddet uygulandığı gerekçesiyle birbirinden şikâyetçi olmuştu. Kavgada, boynuna ve yüzüne darbe alan polis memurunun şikayeti kabul edilmişti.

Soruşturma sırasında suçlamaları reddeden, ilk yumruğun polisler tarafından atıldığını savunan 23 yaşındaki futbolcuya, ayrıca 2 bin 100 Euro para cezası verilmişti.

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