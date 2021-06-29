Elmalı Davası nedir; Çocukların avukatı, Başsavcılık ve hükümet süreçle ilgili ne diyor?

2019'da iki çocuğun cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin Antalya'nın Elmalı ilçesinde görülen davada sanıkların tutuksuz yargılanıyor olmaları tepki çekti. Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep ediyor. Hükümet yetkilileri de, "Sanıkların en ağır cezayı almasını" istedi. Davanın altıncı duruşması 17 Eylül'de yapılacak.

"Elmalı Davası" olarak bilinen olayda, iki kardeşin anneleri ve üvey babaları tarafından istismar edildiği öne sürülüyordu.

DHA'nın haberine göre olay, geçen yıl Haziran ayında, çocukların babaannesinin Balıkesir'de savcılığa giderek o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, anneleri Merve A. ve eşi Rahmi A.'dan şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı.

Savcılık, babaannelerinin yanında olan ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.

G.E.G. İfadesinde, annesi ve üvey babası ile birlikte isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı. G.E.G. başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu söyledi.

Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. de maruz kaldıkları cinsel istismarı ve fiziksel şiddeti doğruladı.

Çocuklar, başlarına gelenleri deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Bu resimler de soruşturma dosyasına girdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. 16 Ekim 2020'deki ilk duruşmada tutuklandı.

Olaya ilişkin davanın üçüncü duruşması 6 Ocak günü Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Merve A., ifadesinde, "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Rahmi A. da "Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu aşamada tahliyemi ve beraatımı istiyorum" diye konuştu.

İfadelerinin ardından sanıklar Merve A. ve Rahmi A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anne ve üvey babanın yurt dışına çıkmnaları yasaklandı. Duruşma ertelendi.

Çocukların avukatı Gülşah Ekin Taş: İstismarcılar serbest bırakıldı

Çocukların avukatı Gülşah Ekin Taş, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Olay aslında Elmalı'da gerçekleşmiyor, orada ağır ceza mahkemesi olmadığı için dava Elmalı'da görülüyor.

"Kız çocuğu yıllardır istismara maruz bırakılıyor ama oğlan çocuğu da maruz bırakıldığında olay ortaya çıkmaya başlıyor. Sonrasında çocuklar babannenin yanında kalmaya başlıyorlar ve maruz bırakıldıkları istismarı bu aşamada anlatıyorlar.

"Çocuklar dedenin ve teyzelerin de fiziksel istismarına maruz bırakılıyorlar, çocuklara telefon kabloları ile şiddet uyguluyorlar. Tüm bunları dinledikten sonra babanne çocukları psikoloğa götürüyor. Psikolog eşliğinde de tüm bu istismarlar, çocukların önceden çizdiği resimler ortaya çıkıyor ve dava bu şekilde başlıyor."

Son duruşmayı takip eden Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, "Çocuklar bağıra bağıra konuştu ama istismarcılar sokakta aramızda. İstismarcılar Elmalı Davası'nda tahliye edildi ve sanıkların yüzlerindeki o ifade çocuklara ihanetti. Heyete anlattık ama çaresiz kaldık" dedi.

Bianet'in haberine göre, Özkan basın açıklamasında şunları söyledi:

"6 yaşında ve 8 yaşında iki çocuk sistematik şekilde anne, üvey baba ve akrabaları tarafından istismara uğradı. Bu çocukların yaşamları korunmasaydı belki de cesetleri bir yerde bulunacaktı. Balıkesir ve İstanbul adli tıp, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Sosyal Hizmet uzmanları çocukların cinsel istismara maruz kaldığını belgeledi. Ama bugün o istismarcılar aramızda geziyor. Hep belgeler toplandı deliller karartılama ihtimali yok deniyor, peki bu çocuklar güvende mi?"

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı: İtirazımız reddedildi

Davaya ilişkin bir açıklama yapan Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların tutuksuz yargılanmasına itiraz ettiklerini ancak itirazın Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini duyurdu.

Başsavcılık, açıklamasında, duruşmanın 17 Eylül 2021'e ertelendiğini belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: