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Sağlık

'Elma vücut' böbrek hastalığına işaret ediyor

'Sağlıklı ve normal tansiyonlu olan elma vücutlularda bile böbrek tansiyonunda artış tespit edildi. Bu kişilerin fazla kilolu ve obez olmaları ise durumu daha da ağırlaştırıyor'

15 Nisan 2013 11:13

Hollanda'da yapılan bir araştırma, fazla kiloları karın ve bel bölgesi civarında birikmiş olan 'elma vücutlu' insanların böbrek hastalıkları riskinin arttığını ortaya koydu. Yapılan araştırmaya göre, karın bölgesinde aşırı yağ birikmiş insanlarda başka hiçbir sağlık sorunu olmasa da böbrek sorunlarına rastlanıyor.

Amerikan Society of Nephrology dergisinde yayımlanan araştırma da, normal ağırlıkta ya da fazla kilolu 300 kişi incelendiğinde, 'elma vücutlu' olanların böbrek fonksiyonlarında ve böbrek içi kan dolaşımında azalma ve böbrek tansiyonu gözlendi.

Araştırmayı yürüten Arjan Kwakernaak "sağlıklı ve normal tansiyonlu olan elma vücutlularda bile böbrek tansiyonunda artış tespit edildi. Bu kişilerin fazla kilolu ve obez olmaları ise durumu daha da ağırlaştırıyor" şeklind konuştu.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, bu kişilerin tuz tüketimini azaltma yoluyla böbrek tansiyonunu düşürebileceği belirtilirken, daha önceki çalışmalarda da 'elma vücutlu' olanların 'armut vücutlu' olanlara kıyasla kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin fazla olduğu vurgulanmıştı.

ETİKETLER

elma vücutböbrek hastalığıAmerikan Society of NephrologytehlikeArjan Kwakernaak

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