Ellerinizi yıkamanızı gerektiren 5 neden

En çok kullandığımız uzuvlarımızdan birisi ellerimiz. Tuvaletten çıkarken ellerimizi yıkıyoruz fakat bu alışkanlık sağlık için tek başına yeterli olmuyor. Çünkü gün içinde pek çoğumuz toplu taşıma araçlarına biniyor, kapı açıp kapatıyor ya da bilgisayar klavyesi kullanıyoruz.

Cosmopolitan dergisi ellerimizi daha sık yıkamamız için geçerli beş nedeni sıraladı.

İşte ellerimizi daha sık yıkamamız için geçerli 5 neden:

1- Meyvelerde, bitkilerin büyümesinde rol oynayan 1-mep (methylcycloropene) adlı bir kimyasala rastlanıyor. Bu nedenle meyveyi yemeden önce bol suyla, ovalayarak yıkayın. Daha öncesinde antibakteriyel sabunla ellerinizi yıkamanız ve mikroplardan arındırmanız gerekiyor.

2- Arabalarınızın direksiyonlarında 700 çeşit mikrop ve bakteri yaşıyor. Bu bakterilerden biri de gıda zehirlenmesine yol açan 'bacillus'. Bu nedenle ellerinizi mutlaka yıkayın.

3- Bilgisayar klavyeleri, midenizi bozmanıza neden olacak milyonlarca bakteri barındırıyor. Eğer ortak bilgisayarlarda çalışmanız gerekiyorsa sık sık yerinizden kalkıp ellerinizi yıkamayı alışkanlık haline getirin.

4- Spor merkezlerindeki aletler pek çok mikrop ve bakteri barındırır. Havlunuzu kimseyle paylaşmayın, kullanmadan önce ve sonra spor ekipmanlarını kurulayın ve spordan sonra duşunuzu alın.

5- Alışveriş arabalarının, sepetlerinin tutma yerlerinde 'e.coli (escherichia.coli)' adı verilen ve hastalanmanıza yol açan bir bakteri türü bulunuyor. Alışverişten hemen sonra ellerinizi yıkayın.