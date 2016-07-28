Elleriniz yaşınızı ele vermesin

Yüze ve vücuda yapılan çeşitli uygulamalar, insanı olduğundan daha genç gösterse de genellikle eller kişinin gerçek yaşını gözler önüne seriyor. Yeni tedavi yöntemleri sayesinde ise ellerin de yıllara meydan okumasını sağlamak mümkün olabiliyor.

NTV'nin haberine göre, daha genç görünmek için yapılan tüm uygulamalara rağmen ellerin kişinin yaşını ortaya çıkardığını belirten Op. Dr. Defne Erkara’ya göre, zahmetsiz ve acısız bir operasyon ile cildin kalitesini artırarak, ellerin biyolojik yaşı gizlenebiliyor.

Kendi yağından dolgu ile en az 10 yaş genç eller

Erkara, kişinin kendi yağlarının plastik cerrahide dolgu malzemesi olarak kullanıldığını belirterek, “İnsan ömrü uzadıkça yaşlanmanın getirdiği kırışıklıklar da rahatsız edici hale geliyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri de deri altı yağ dokularının azalması. Özellikle yaşımızı ele veren en dikkat çeken bölge de ellerimiz oluyor. Kişinin kendine ait canlı hücreler ile ellerde kalıcı sonuçlar elde ediyoruz ve en az 10 yaş gençleştiriyoruz” diyor.

“Yöntem kısa sürede kalıcı çözüm sunuyor”

İşlemin lokal anestezi ile yapıldığını ve hastanın aynı gün sosyal hayatına dönebildiğini belirten Erkara, yöntemin kısa sürede kalıcı çözüm sunduğu görüşünde.

Kök hücre ve kök hücreden zengin yağ dokusu uygulamalarının, sonuçların en çabuk görüldüğü işlemler olduğunu aktaran Erkara, yöntemin incelikleri hakkında şu bilgileri veriyor:

“Ayrışmış yağ hücreleri kapalı bir sistem içinde atravmatik olarak tekrar süzülüyor. Kapalı sistemde hava ile temas etmeden kalan hücreler yağ enjeksiyonu sırasında canlılıklarını sürdürüyorlar. Daha sonra hiçbir ekstra işlem yapılmadan gerekli bölgelere enjekte edilecek bu canlı hücreler transfere hazır hale geliyor ve kişi hemen taburcu olup normal hayatına geri dönüyor.”