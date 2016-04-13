Ellerinden boyama kitabı düşmüyor



Daireler halinde ve rengarenk... Boyama yaparken çizgileri geçmemeye, şekilleri renklerle ortaya çıkartmaya özen göstermek gerekiyor. Günümüzde yetişkinlerin stres atma yöntemi bu. Yetişkinler için boyama kitapları son yıllarda en çok satan kitaplar arasında üst sıraları zorluyor.

ABD ve İngiltere'de yetişkinler için boyama kitapları arka arkaya en çok satan kitaplar listesinde bir numaraya yükseldi. Almanya'da da benzer bir eğilim söz konusu. Mandala adı verilen şekilleri içeren kitaplar Almanya'da da Amazon'un en çok satan ilk on kitap listesinde.

Kalem fabrikalarında mesailer arttı

Boyama kalemi olmadan boyama kitabı almak mümkün mü? Tabii ki hayır! Bu, kalem üreticileri için ise oldukça iyi bir haber. Nürnberg merkezli Staedler firması, üç mesai yaparak talebe yetişmeye çalışıyor. Lyra ve Faber-Castell gibi firmalarda da mesailer artırıldı.

Boyununuz mu tutuldu? Beliniz mi ağrıyor? Kronik olarak baş ağrısı mı çekiyorsunuz? Boyama fanatiklerine göre, boyamanın tüm bu şikayetleri gideren bir etkisi var. Terapistler de çocukluktan kalma bu uğraşının stresi azaltan bir etkisi olduğu konusunda hemfikir.

Almanya – İngiltere farkı

"Sakinleş", "Sükunet Adası" veya "Uykusuz Geceler İçin Boyama Kitabım"... Boyama kitapları üreten firmalar, sanatsal bir faaliyet içinde olmak isteyen yetişkinlere duymak istediklerini sunuyor. Ancak Almanya'da bu trend hala muhafazakar bir çerçeve içinde. Örneğin İngiltere'de ise içinde küfürlerin yer aldığı kitaplar da oldukça rağbet görüyor.

Yetişkinler için boyama kitaplarının bu denli sevilip tutulması, bu kitapların yazar ve çizerleri için de yeni bir kapı araladı. Trend İngiliz illüstratör Johanna Basford'un 2003 yılında "Esrarengiz Bahçe" adlı siyah-beyaz kitabını yayınlamasıyla başladı. Basford bu seriyi, "Kayıp Okyanus" ve "Gizemli Orman" ile sürdürdü.

Siyasi boyama kitapları

"Kayıp Okyanus"u fazla çocuksu veya hayalci bulanlar için siyasi boyama kitapları da mevcut. Özellikle İngiltere'de bu akımın örneklerini görmek mümkün. Örneğin James Nunn imzalı "The Corbyn Colouring Book"ta sol eğilimli politikacı James Corbyn, Michalangelo'nun eserleriyle buluşuyor.

Boyarken üretenler, eserlerini başkaları ile de paylaşmak isteyenler için sosyal medyada #AdultColouring etiketi ile paylaşım yapmak da mümkün. İnstagram, Twitter veya Facebook gibi sosyal medya platformlarında bu hobinin tutkunları birbirlerine tavsiyelerde bulunup, boyama tekniklerini paylaşıyor. Youtube'da da konuyla ilgili çok sayıda video bulunuyor.