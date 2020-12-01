Ellen Page trans birey olduğunu duyurdu

Inception, Juno gibi yapımlarda rol alan Ellen Page, trans birey olduğunu açıklayarak yeni isminin Elliot Page olduğunu duyurdu.

Daha önce Ellen Page adıyla anılan Oscar adayı aktör, transseksüel olduğunu ve Elliot adıyla törene gideceğini açıkladı ve kendi benliği ile olmanın ne kadar "olağanüstü" olduğunu yazdı.

Page, "Bu yolculukta beni destekleyen inanılmaz insanlara karşı çok büyük bir minnettarlık duyuyorum. Nihayet özgün halimi sürdürmek için kim olduğumu sevmenin ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem." ifadelerini kullandı.