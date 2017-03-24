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Elle dergisi için 'muzır neşriyat' kararı

Yeni düzenlemeyle, derginin ön kapağına "Küçüklere zararlıdır" damgası basılmak zorunda

24 Mart 2017 14:56

Kadın ve moda dergisi Elle’nin Mart 2017 sayısı için ‘muzır neşriyat’ kararı verildi. Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından alınan ve Resmi Gazete’nin bugünkü (24 Mart 207)  sayısında yayımlanan ilanla duyurulan kararda dergide yer alan bazı fotoğrafların ve yazıların ‘muzır etki yapabileceği’ belirtildi. Gazete Duvar'da yer alan habere göre, kararda Doğan Burda dergi grubu tarafından yayınlanan dergi için, 1117 sayılı Kanun gereğince sınırlamalar getirilmesine oy birliği ile karar verildiği belirtildi.

Açık olarak satılamayacak

1117 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemeye göre derginin ön kapağına “Küçüklere zararlıdır” damga veya işaretini basılmak zorunda. Ayrıca, açık şekilde satılamayacağı, satış için reklam yapamayacağı da yasada belirtiliyor.

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