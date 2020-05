Elizabeth McGovern: Brad Pitt'e öpüşmeyi ben öğrettim

Ünlü oyuncu Elizabeth McGovern, gençlik yıllarında Brad Pitt ile rol aldığı The Favor adlı projeye yönelik açıklamasında "Brad'e öpüşmeyi ben öğrettim" diye konuştu.

Ünlü oyuncu Elizabeth McGovern, geçen gün The Kelly Clarkson Show adlı TV programın katıldı ve Brad Pitt ile ilgili ilginç bilgiler verdi.



1994 yapımı The Favor-Bir İyilik Yap adlı filmin başrolünde yer alan ikiliden McGovern, "Brad Pitt'e bildiği her şeyi, ‘Öpüşme sanatı’ dahil ben öğrettim” dedi.



Downton Abbey adlı dizinin ekibiyle birlikte programa katılan McGovern, Pitt'e öpüşmeyi öğrettiğini söyledikten sonra "Bunu parayla yaptım, çünkü setteydik. Para kazanmanın daha kötü yolları da var, dolayısıyla hiç şikâyet etmedim. Ama evet, sanırım benimle birlikte çekirdekten yetişti" diye konuştu.