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Magazin

Elizabeth Hurley: O elbiseyi giymeseydim daha değerli bir oyuncu olabilirdim

Hurley, 1994'teki galada giydiği kıyafetle gündem olmuştu

25 Ocak 2016 21:35

İngiliz oyuncu Elizabeth Hurley, 1994'te, o dönemde birlikte olduğu Hugh Grant'in başrollerinden birini paylaştığı Dört Nikah Bir Cenaze filminin Los Angeles'taki galasında giydiği kıyafetle ilgili olarak, "Belki de o gece daha ağırbaşlı bir elbise giyseydim, kariyerim çok daha farklı şekillenebilir ve ben daha  çok ciddiye alınan bir oyuncu olabilirdim" dedi.

Elizabeth Hurley, 1994'te, o dönemde birlikte olduğu Hugh Grant'in başrollerinden birini paylaştığı Dört Nikah Bir Cenaze filminin Los Angeles'taki galasının konukları arasındaydı. Grant ile el ele kırmızı halıya çıkan Hurley, bir anda gecenin bütün konuklarından rol çaldı. Bunun nedeni de üzerindeki elbiseydi. 

Versace tasarımı olan bu elbise,  "kırmızı halıya damga vuran elbiseler" arasında tarihe geçti. O sırada 29 yaşında olan Hurley de bir anda magazin basınının manşetlerine çıktı. 

Bir süre önce 50 yaşına giren Elizabeth Hurley de dönüp geriye baktığında o geceyi "Belki de o siyah elbise yerine daha ağırbaşlı bir kıyafet giyseydim kariyerim başka türlü şekillenecekti" diyerek değerlendirdi. 

 

Mail on Sunday gazetesine konuşan Hurley "O gece daha farklı bir görüntü sergileseydim belki de Ulusal Tiyatro'ya katılıp daha değerli bir oyuncu haline gelebilirdim" dedi. 

Şu sıralar The Royals adlı dramada Kraliçe Helena karakterine hayat veren Elizabeth Hurley, röportajda ilk kez hayatında hiç kimse olmadığını da sözlerine ekledi.

17 yaşından bu yana hep bir sevgilisi olduğunu, hiç yalnız kalmadığını belirten Hurley, son bir yıldır ise hiç romantik ilişki yaşamadığını anlattı.

Uzun süre birlikte olduğu Hugh Grant ile ayrılmalarına rağmen dost kalmayı başaran Elizabeth Hurley, bütün eski sevgilileri için aynı durumun geçerli olduğunu dile getirdi.

Hurley "Eski sevgilileriniz sizin hayatınızın bir parçası olur, siz de onların hayatının. Birlikte inişler ve çıkışlar yaşamışsınızdır. Bu yüzden onlar aileden biri gibi olur. Ama gün gelip ayrıldığınızda onları "fotoğraflardan kesip atmazsınız, ya da hiç konuşmamak gibi bir yolu seçmezsiniz" diye konuştu.

 

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